Ruud van Nistelrooy Málagában érezte magát a legjobban

Játékosként a Manchester Uniteddel angol, a Real Madriddal spanyol, PSV-vel holland bajnok lett Ruud van Nistelrooy, és bár háromszor is gólkirály volt a BL-ben, egyszer sem nyerte meg a sorozatot. Edzőként viszont még összejöhet neki. Ezen a téren egyelőre a szárnyait bontogatja, ugyanakkor egyértelműen az a célja, hogy előbb-utóbb a legjobb csapatoknál dolgozhasson. A holland válogatottnál segédedzőként szerezhetett tapasztalatot, 2022 és 2023 között pedig a PSV-t irányította, amellyel 2022-ben holland Szuperkupát, 2023-ban Holland Kupát nyert. A 47 éves egykori csatár nemrég Madridban járt, ahol az edzői ambíciói mellett természetesen a Real Madriddal kapcsolatos emlékei is szóba kerültek.

„Edzőként is ugyanolyan vagyok, mint futballistaként voltam, mindig a legtöbbre törekszem, kellő alázattal és sokat dolgozom – mondta a Marcának adott interjúban Ruud van Nistelrooy. – Emellett nagy hangsúlyt fektetek az elemzésekre, mert van, amikor nem jön be, amit elterveztünk, és utólag meg kell vizsgálni, mi nem működött. Természetesen egykori csatárként szeretem, ha az én csapatomnál van a labda, a támadófutballt részesítem előnyben. Hogy hol folytatom a pályafutásomat? Meglátjuk, hogyan alakul a nyár. Játszottam Hollandiában, Angliában, Spanyolországban és Németországban is, beszélem a nyelveket, szívesen edzősködnék ezekben a bajnokságokban. Szaúd-Arábiába viszont egyelőre biztos nem megyek. Szeretnék edzőként előrelépni, olyan helyen dolgozni, ahol szem előtt vagyok. A filozófiám pedig, hogy az edző van a játékosokért, nem fordítva.”

A hollandok sztárja amondó, hogy az RB Leipzigben játszó Xavi Simons lehet a labdarúgóvilág egyik új klasszisa (Fotó: AFP)

Bár a Real Madridnál töltött időszakra is szívesen emlékezett vissza, mint mondta a Málagánál érezte magát a legjobban.

Ruud van Nistelrooy pályafutásának utolsó klubja volt a Málaga, 2011–2012 között játszott ott (Fotó: Imago-Images)

„Különleges időszak volt, pályafutásom során a Málaga öltözőjében éreztem magam a legjobban – folytatta. – Minden nagyszerű volt, a játékosok, a szurkolók, az időjárás. Akkoriban ott futballozott Joaquín, Maresca, Cazorla, Monreal, a fiatal Isco, Juanmi, de mindenekelőtt Manuel Pellegrinit említeném, aki edzőként kiválóan irányította a csapatot. Természetesen a Real Madridnál töltött időszakra is szívesen emlékszem. Mindenki nagyon kedvesen fogadott, segítettek a beilleszkedésben, de azt is egyből érzékeltették, hogy náluk csak a győzelem számít, minden trófeát meg kell nyerni. A Real Madridnál hatalmas a nyomás, oda erős karakterek kellenek, olyan játékosokra van szükség, akik csúcsformában vannak és mentálisan is erősek.”

Végül azt is megkérdezték tőle, szerinte ki az a tehetséges labdarúgó, akire a leginkább érdemes odafigyelni, ő pedig Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársát, a kölcsönben az RB Leipzigben játszó 21 éves Xavi Simonst említette.

„Bár már reflektorfényben van, és senkinek sem kell bemutatni, mégis érdemes rá figyelni – mondta honfitársáról a korábbi klasszis. – Dolgoztam vele a PSV-nél, komplett játékos, minden képessége megvan ahhoz, hogy világklasszis legyen.”