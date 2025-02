Robin van Persie lett a Feyenoord vezetőedzője – hivatalos

A játékosként a Feyenoordnál nevelkedő, felnőtt szinten itt is bemutatkozó Robin van Persie pályafutása során volt az Arsenal, a Manchester United és a Fenerbahce játékosa is, labdarúgó-karrierjét pedig a Feyenoordnál fejezte be 2018-ban. A 102-szeres holland válogatott csatár ezt követően nevelőegyesületénél kezdett edzősködni az utánpótlásban, majd tavaly nyáron nevezte ki az élvonalbeli Heerenveen vezetőedzőjének. Van Persie-vel nem szerepeltek rosszul, ugyanis a csapat hét győzelemmel, hat döntetlennel és tíz vereséggel 9. helyen áll a holland bajnokságban és versenyben van a nemzetközi kupaindulást érő helyekért.

A tabellán harmadik, a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Feyenoord azonban most hivatalos honlapján tudatta, hogy mindenben megállapodott a Heerenveennel és kivásárolta szerződéséből Robin van Persie-t, aki 2027 nyaráig írt alá a rotterdamiaknál.

„Robin nagyon jól ismeri a klubot és pontosan tudja, mire van szükség a jó eredmények eléréséhez” – fogalmazott Dennis de Kloese, a Feyenoord vezérigazgatója, aki megjegyezte, hogy a múlt héten, a Milan elleni BL-párharc visszavágója előtt két nappal menesztett Brian Priske ideiglenesen megbízott utódja, Pascal Bosschaart visszatér eddigi munkájához, az U21-es csapathoz.

„Mindenki tudja, milyen különleges a kötődésem a Feyenoordhoz. Nagyon várom, hogy együtt dolgozhassak a játékosokkal és a stábbal, majd a De Kuipban (a Feyenoord stadionjának a neve – a szerk.) játszhassunk a szurkolóink támogatásával és sikereket érjünk el” – mondta immár Robin van Persie.