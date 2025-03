Szarvas Alexandra: Marco Rossi sok dolgot megoszt velem, amit én is be tudok építeni

A Marco Rossival való együttműködésről:

„Marcónak van egy kedvenc kávézója, ott is szoktunk találkozni, de legtöbbször Telkiben – árulta el Szarvas Alexandra. – Ilyenkor megbeszéljük, hogy mi újság van nála és nálam. Ő is érdeklődik, teljesen normális viszonyunk van. Ennek nagyon örülök, mert a női foci is foci. Ilyenkor szakmázunk. Teljesen közvetlen ember, bármiről tudunk beszélgetni, de nem megyünk bele a részletekbe, hogy ki miért kezdett vagy miért ült a kispadon, mert nem ismerjük a körülményeket, amelyekben a másik dolgozik. De azért Marco Rossi sok olyan dolgot megoszt velem, amit be tudok építeni a női válogatottnál is.”

A felkészülésről:

„Az egyik edzőtábor jön a másik után. Ez az időszak elég sűrű, sok meccsre járok. Külföldön is megnézem a légiósokat, például nemrég Csiki Annánál jártam a Tottenhamnél. Megnéztem, hogyan teljesít abban a környezetben, beszéltem az edzőjével. Ott töltöttem jó öt napot, és ilyenkor nagyon jó belelátni a folyamtokba. Ezt a játékosok is értékelik, elmegyünk ebédelni, a játékos is el tudja mondani, hogy érzi magát. Emellett repülőn, vonaton, taxiban, otthon online meetingeken is készülünk a stábtagokkal az edzőtáborra. Megtervezzük az edzéseket, videót elemzünk, és az orvosi stábbal is megbeszéljük, ami szükséges.”

A teljes interjút ide kattintva hallgathatja meg.