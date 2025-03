Még két paksi – Deák Zsigmond jegyzete

Jön az ezredik és az ezeregyedik (apropó, miért nem ezerelső? – ez is édes anyanyelvünk egyik titka) magyar válogatott labdarúgó-mérkőzés a héten, mindkettőhöz a törökök szolgáltatják majd a keleties hangulatot, ha nem is éjszaka, de csütörtök és vasárnap este hattól Isztambulban és Budapesten. A kerethirdetés már korábban megtörtént a Nemzetek Ligája rájátszására az A-ligában maradásért, hogy aztán szokás szerint hétfőn a sérülések függvényében még módosuljon a névsor. Ezúttal Callum Styles (alias Stílusos Kálmán), a West Bromwich középpályása esett ki, s rögtön ketten érkeztek helyette, mindketten Paksról: Vécsei Bálint visszatért a nemzeti csapathoz, Osváth Attila először került az elit közelébe.

Jöjjön az adekvát kérdés: mi az üzenet? Szerintem az, amit már ezerszer, sőt ezeregyszer leírtunk, mármint hogy az NB I-ből is oda lehet érni a válogatottba, csak tenni kell érte. Nem állítom, hogy a nemzeti bajnokság vetekszik, mondjuk, az angol Premier League-gel, de azt igen, hogy rég nem igaz, amire hivatkozva – „innen úgysincs kit beválogatni” – egykori szövetségi kapitányunk, a holland Erwin Koe­man hanyagolta az első osztályú meccseinket. Őszintén szólva én már akkor is inkább némi kényelmességre gyanakodtam, nos, Marco Rossinál ez szóba sem jöhet, ő konkrétan még meg is fázott, annyit fagyoskodott a hazai stadionok lelátóin. De néha bizony megéri, hiszen ha nem is tömegével, de fennakadnak halak a szakmai stáb hálóján.

Ha összevetjük a bajnoki tabellát és a válogatott keretet, azt látjuk, hogy a momentán listavezető Puskás Akadémia és a második helyezett, címvédő Ferencváros hétvégi kezdőcsapatából egy híján az összes honfitársunk készülhet a törökök ellen: Nagy Zsolt, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás (a távol maradó kakukktojás az ifjú felcsúti kapus, Pécsi Ármin). A dobogó alján tartózkodó, színmagyar Paksból pedig Szappanos Péter mellé érkezett ugye Vécsei és Osváth. Nekik – és talán még a negyedik MTK-ból Kata Mihálynak – a sajátjuk mellett klubjuk jó szereplésével párhuzamosan van/lett helye Szoboszlai Dominikék mellett, a debreceni Hegyi Krisztián inkább megelőlegezett, az immár kecskeméti Botka Endre és az újpesti Fiola Attila korábban megszolgált bizalmat kapott.

Tehát épp egy futballcsapatnyi, tizenegy NB I-es játékoshoz érkezett válogatott meghívó, azt mondom, sose legyenek kevesebben! S nem azért, mert a többiek kikopnak az erősebb ligákból, hanem azért, mert az itthoniak felnőnek melléjük.