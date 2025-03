Gera Zoltán: A válogatott megérett arra, hogy kijusson a világbajnokságra

„Általában a törökök ellen jól szoktunk játszani, és én azt várom, hogy a csapat sikeres lesz ezen a két mérkőzésen. Nagyon magas szinten játszik a válogatott az elmúlt időszakban, bárki ellen komoly eséllyel tud pályára lépni – mondta Gera Zoltán az osztályozóról, majd arról beszélt, hogy melyek a jelenlegi válogatott legnagyobb erényei. – Nagyon jó az összhang a csapaton belül, kiváló a szövetségi kapitány – nagy erény Marco Rossi személye, szakmaisága és az, ahogyan összerakta ezt a csapatot. Emellett vannak olyan játékosok, akik el tudják dönteni a mérkőzéseket. Jó az elegy is, nincsenek kifejezetten idős futballisták, de azért vannak tapasztaltak, és a fiatalok kezdenek szépen beépülni az együttesbe – rendkívül fontos, hogy ez a két dolog passzoljon. Jó a csapatra nézni, látszik a játékosokon, tele vannak önbizalommal, nem ijednek meg senkitől. Fontos, hogy ez a fajta bátorság, vagányság meglegyen. Mindegy, hogy ki az ellenfél, bátran mernek játszani, és azt is tudják, hogy a legnagyobb csapatok ellen mi lehet a döntő, hogy mi a legfontosabb, vagyis a jó védekezés és a stabil játék. Néha előfordul egy-egy kisiklás, de ettől függetlenül senki nem mehet biztosra, aki a magyar válogatott ellen játszik.”

A világbajnoki kijutás esélyeiről is beszélt a korábbi 97-szeres válogatott játékos, a KTE jelenlegi vezetőedzője: „Megvan rá az esély. Ha az elmúlt időszakot nézzük, a csapat van olyan szinten, hogy nem lehet azt mondani, a vb-kvalifikáció elvárása mögött nincs semmi, hanem igenis van mögötte komoly szakmai érv. Szerintem a válogatott megérett arra, hogy kijusson a világbajnokságra. Nagyon szurkolok, hogy megtapasztaljuk, milyen az, ha a csapat kint van a vb-n, mert ez még hiányzik. Az előző három Európa-bajnokságra kijutott az együttes, és most jó eséllyel pályázik arra, hogy a vb-n is ott legyen.”



A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Hegyi Krisztián (Debreceni VSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A TÖRÖK VÁLOGATOTT MAGYARORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor)

Középpályások: Atakan Karazor (Stuttgart – Németország), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave – Portugália), Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)

Támadók: Ahmet Kutucu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Németország), Deniz Gül (Porto – Portugália), Emre Mor (Eyüpspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Benfica – Portugália)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország