Dárdai Bence: A szívem Magyarországért dobog

„Mint azt már tudjátok, hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy akárcsak a két bátyám, a jövőben én is a magyar válogatottban szeretnék játszani. Németországban születtem, Németországban nőttem fel és a Német Labdarúgó-szövetség képezett engem. Nagyon hálás vagyok ezért és mindig is az leszek. Még egy köszönet illeti mindazokat az edzőket és tisztségviselőket, akik megadták azokat a lehetőségeket nekem, amiket a német szövetségtől kaptam. Minden hálám ellenére a gyökereim Magyarországon vannak, a szívem és a családom szíve is Magyarországért dobog és nagyon örülök, hogy a magyar felnőttválogatottban játszhatok” – írta németül Instagram-oldalán Dárdai Bence, aki bejegyzését magyarul zárta.

„Már nagyon várom, hogy találkozzunk a Puskás Arénában” – fogalmazott a Wolfsburg fiatal támadója.