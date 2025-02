Marco Rossi Dárdai Bencéről: Meg fogom hívni, amint lehetséges lesz

„Az idei esztendő nagyon fontos év lesz, mert szeptembertől vb-selejtezők várnak ránk. Van egy célunk, amit el szeretnénk érni, de a mi csoportunkban szerepel majd a portugál vagy a dán válogatott, így a közvetlen vb-re jutás, azaz a selejtezőcsoport megnyerése inkább álom lehet, mint cél. Persze nem lehetetlen elsőként zárni, de nagyon nehéz, és ehhez az örmények, valamint az írek ellen is kifejezetten jól kell majd játszanunk – összegezte az előttünk álló évet Marco Rossi az M4 Sport online-nak adott interjújában. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a törökök elleni NL-párharc kapcsán elmondta, hogy Vincenzo Montella vezetésével sokat fejlődött a csapat és ezt bizonyították is, hozzátéve, hogy Törökországban és Budapesten is nagy szerepük lehet a szurkolóknak. – A jelenlegi célunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a törökök elleni mérkőzésre. Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz. Utána júniusban felkészülési mérkőzést játszunk Svédország és Azerbajdzsán ellen.”

A törökök elleni lesz a magyar válogatott 1000. mérkőzése, erről így vélekedett Rossi: „Mindig szép, ha az ember ott lehet ezeken a kerek alkalmakon. A válogatottat képviselve ez egy megtiszteltetés, bármilyen meccs is lehet, ez hatalmas többletet jelent.”

„Senki előtt nincsenek zárva a válogatott kapui. Voltak néhányan, akik hosszú idő után kikerültek a válogatottból, mert kevesebb játékpercük volt. A válogatott behívóhoz kell a minőség, a kvalitás, nem elegendőek a játékpercek. Ha tíz játékost meghívok a magyar bajnokságból – ez szokott lenni az átlag –, nekik mindig a pályán kell lenniük és ki kell tűnniük pozitív értelemben. Nagyon boldog lennék, ha a Bundesligában, a Serie A-ban vagy a PL-ben minden játékos mindig kilencven percet játszana, mint Szoboszlai Dominik vagy Kerkez Milos esetében történik. De az sem feltétlenül baj, ha nem így van. Például ha valaki a Bundesligában meccsenként húsz-harminc percet játszik, akkor már figyelembe veszem a válogatott kapcsán” – vallott elveiről Marco Rossi.

Az olasz szakvezető Nikitscher Tamás kapcsán megemlítette, hogy a válogatottban való szereplése is kellett ahhoz, hogy télen a Kecskeméttől a spanyol Real Valladolidhoz igazoljon. Ezt követően a válogatott csapatkapitányáról így nyilatkozott: „Szoboszlai Dominik fontossága nemcsak a labdabirtoklásnál, hanem a labda nélküli játéknál is látható. Ezt mondta a Liverpool edzője is. Nagyra értékelik, hogy rengeteget és nagy intenzitással fut, labdákat szerez és nyomást gyakorol az ellenfeleire. Ez sok mindent elmond az ő személyiségéről, és ezt a mentalitást áthozza a válogatottba is. Olykor nálunk nem tudja kihozni a legjavát. Angliában tíz, a szintjén vagy nála magasabb szinten lévő társa van, míg itt ő a referenciajátékos, az ellenfelek is tudják, hogy ő az első számú veszélyforrás. Nem lehet túlságosan nagy nyomást helyezni rá. Persze ő a csapatkapitány, a legfontosabb játékos, viszont nem lehet azt várni, hogy mindig ő adja meg a pluszt. Meg kell érteni, előfordulhat, hogy néhány meccsen átlag alatt teljesít, ettől még nem kell elkezdeni értelmetlenül kritizálni.”

A másik PL-légiós, Kerkez Milos kapcsán Rossi kiemelte, hogy az AFC Bournemouth teljesítménye mindenki meglepett, és a magyar játékos remekül játszik. „Tudom, hogy figyelik az angol topcsapatok, lehet, hogy váltani fog, ha nem most, akkor az idény végén. Reméljük, a válogatottban is sikerül kibontakoznia, ahogy a klubjában is teszi”.

A kapuskérdés kapcsán az olasz tréner szerint meg kell várni, milyen állapotban lesz Dibusz Dénes. Gulácsi Péter saját maga kérte, hogy Rossi ne hívja meg az októberi és a novemberi mérkőzésekre a válogatottba. „Közöttünk mindig világos volt a kommunikáció. Kérte, hogy ne hívjam meg, viszont már akkor is mondta, teljesen mértékben rendelkezésre áll majd az új évben, őt valószínűleg meghívom. Remélem, Dibusz is jól lesz és legalább néhányan a fiatal kapusok közül. Nekik kellenek a játékpercek, mert tehetségesek, de ha nem játszanak, nehéz lesz meghívni őket.”

Az elmúlt hónapokban többször felmerült a Wolfsburgban játszó, német utánpótlás-válogatott Dárdai Bence, ennek kapcsán pozitívan vélekedett Rossi. „Ha minden a dolgok rendje szerint történik, akkor meg fogom hívni, amint lehetséges lesz.”

Rossi elmondta, hogy Callum Styles és Lang Ádám teljesítményét is figyelik, hiszen mind a ketten sokat segítették a válogatottat. Styles kapcsán megemlítette, hogy Kerkez és Nagy Zsolt is azon a poszton játszik, de a bőség zavara kellemes probléma. „Szeretnék abban a helyzetben lenni, hogy legyen döntési kényszerem minden poszton. Van hét-nyolc olyan játékos, aki szerintünk a többiek fölött van, meg kell próbálni mindannyiukat játékba hozni. Esetleg úgy, hogy változtatásokat kell végrehajtani a játékrendszerünkön, rugalmasnak kell lenni és a lehető legjobb helyzetbe hozni a játékosokat” – árulta el Rossi.

A magyar válogatott márciusban Törökország ellen lép pályára a Nemzetek Ligája osztályozós párharcában. Júniusban Svédország és Azerbajdzsán ellen mérkőzik meg, majd szeptember 6-án Írországban indul a mieink vb-selejtezős programja.