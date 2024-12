Futsal Eb-selejtező: jövő csütörtökön Montenegró ellen kezdenek a mieink

A hazai szövetség (MLSZ) honlapja szerint Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese Berettyóújfaluban fogadja a montenegrói válogatottat, majd hat nappal később Ljubljanában lép pályára a szlovénok ellen. A válogatott másfél éve nem játszott tétmérkőzést, ezalatt a kapitány a nemzeti együttes felépítésén dolgozott a 2026-os kontinenstorna selejtezőjére.

A selejtezők decembertől áprilisig tartanak, a mieink a szlovén, a montenegrói és a norvég együttessel kerültek azonos csoportba. A négyesből az első helyezett teszi biztossá helyét a 2026-ban Lettországban és Litvániában sorra kerülő Eb-n, míg a második helyezett pótselejtezőn harcolhatja ki az Eb-részvételt.

Sergio Mullor 15 játékost hívott meg az első mérkőzésekre.

„Az elmúlt hónapokban kialakult a válogatott gerince, a keret magja az utóbbi összetartásokon már nem változott, de kiemelkedő teljesítménnyel továbbra is be lehet kerülni a csapatba – mondta a spanyol kapitány. – Nagy várakozással tekintünk a tétmérkőzések elé, a kitűzött célunk természetesen az Európa-bajnoki szereplés kiharcolása. Bár a csoportból a szlovén válogatottat jelenleg magasabban rangsorolják, mint a magyart, mindent megteszünk annak érdekében, hogy megelőzzük a riválisunkat, és már a csoportkör végén biztossá tegyük az Eb-részvételt. Azonban nem csak Szlovénia lesz kemény vetélytárs, első ellenfelünk, a montenegrói csapat is bizonyította már, hogy képes megszorítani nála jóval erősebb csapatokat. Egyelőre kizárólag az első mérkőzésre fókuszálunk, szeretnénk győzelemmel kezdeni a sorozatot, és lendületet venni a folytatásra.”

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Alasztics Marcell (Haladás VSE), Gémesi Gergő (Újpest FC)

Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal), Dróth Zoltán (Haladás VSE), Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal), Hadházi Sándor Máté (Haladás VSE), Kajtár Mátyás (SG Kecskemét Futsal), Pál Patrik (SG Kecskemét Futsal), Rábl János (MVFC Berettyóújfalu), Rafael Henrique da Silva (Á Stúdió Nyíregyháza), Rutai Balázs (Haladás VSE), Szabó Lajos Mátyás (Á Stúdió Nyíregyháza), Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu), Szentes-Bíró Tamás (Nyírbátori SC), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Haladás VSE)