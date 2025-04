Fordított Montenegróban, még kijuthat az Eb-re a magyar férfi futsalválogatott

Sokszor láttuk már eksztázisban szurkolni a montenegróiakat – csütörtök este kiderült, hogy csendben is tudnak meccset nézni. A futsalosok Eb-selejtezője nem hozza lázba a helyieket, már csak azért sem, mert visszafogottan szerepelnek a kedvenceik: négy forduló alatt összesen négy gólt lőttek a 4. csoportban. Nem is az ikonikus Moracsában, hanem a Podgorica külvárosában található Verde-csarnokban rendezik a meccseiket, ahol résnyire nyitott ajtó „hívogatja” az érdeklődőket – mondhatni, a kínálat a kereslethez igazodik.

A kontinensviadalra vágyó magyar válogatottnak idegenben is le kellett győznie a pont nélkül álló sereghajtót, hogy megőrizze esélyét az Eb-részvételre, de hiába kezdtek jobban a mieink, a házigazda szerzett vezetést. Hadházi Sándor és Rutai Balázs is betalálhatott volna az első percekben, ehelyett Marko Szpaszojevics ugrasztotta talpra a közönséget, szöglet után parádés kapásgólt lőtt a szaggatottról. Az egyébként sem finomkodó montenegróiak a gól után még harcosabban mentek bele a párharcokba, de nem hagytuk, hogy megtörjék a játékunkat, fokozatosan visszavettük a kezdeményezést.

Hajmeresztő megoldásaik is akadtak a hazaiaknak, a gólpasszt adó Goran Delics például a saját hatosán belül veszítette el az egyensúlyát – aligha dicsérték volna meg, ha ebből gólt kapnak a hazaiak… Megúszták, de érett az egyenlítés, Pál Patrik például kis híján lemásolta Szpaszojevics találatát. Az első félidő hajrájában mindössze 20 másodperc kellett a fordításhoz: előbb Rábl János lőtt villámgyors mozdulattal és nagy erővel a léc alá, majd Rutai sokadik veszélyes szabadrúgására Kajtár Mátyás érkezett menetrendszerűen.

Ahogy a mérkőzés előtt, a szünetben is lelkesítő indulók szóltak a csarnokban – talán a montenegrói öltözőbe is behallatszott a zene, a házigazda ugyanis nem adta olcsón a bőrét. Alasztics Marcell viszont résen volt, társai pedig felvették a kesztyűt a mezőnyben, ha kellett, csúsztak-másztak a labdáért. Rutai büntetőből, Pál szabadrúgásból rezgette meg a kapufát (az előbbinél a nézőtérről is érkezett sípszó…), a kettő között Hadházi Sándor átlövése beakadt, így kétgólos előnyből kezdtük a végjátékot. A hazaiak lehozták a kapust, de csak szépíteni tudtak, férfi futsalválogatottunk 3–2-es győzelmével versenyben maradt az Eb-részvételért, mivel biztossá vált a második helye a csoportban a norvégokkal szembeni jobb egymás elleni eredmény miatt.

A tíz csoportelső biztosítja helyét a 2026-ban Lettországban és Litvániában sorra kerülő Eb-n, míg a legjobb nyolc második helyezett pótselejtezőn harcolhatja ki a kontinensbajnoki részvételt. A mieink kedden 18 órakor a szlovénokat fogadják Berettyóújfaluban a csoportkör utolsó fordulójában, s az első helyre nem érhetnek oda, tehát az egyenes ági kijutás már elúszott. Hogy a legjobb nyolc csoportmásodik között ott lesz-e a magyar csapat, az még kérdés. Két válogatottat kell ehhez megelőzni az összevetésben, annyi már biztos, hogy a hollandok mögöttünk végeznek – a szlovénok elleni pontszerzés nem jönne rosszul, hogy legalább egy másik együttes is mögöttünk zárjon.

FUTSAL EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

5. FORDULÓ, 4. CSOPORT

Montenegró–Magyarország 2–3 (1–2)

Podgorica, Verde Complex, 150 néző. Vezette: Lars van Leeuwen, Joern Te Kloeze (hollandok)

Montenegró: Durkovics – N. Nikolics, Vuletics, Mugosa, Cimbaljevics. Csere: Szekulics (kapus), Vukcsevics, Bulatovics, Kosztics, Delics, Markovics, Vidakovics, Puletics, Szpaszojevics. Szövetségi kapitány: Szveto Ljeszar

Magyarország: Alasztics – Hadházi, Bencsik, Pál P., Rutai. Csere: Faragó (kapus), Szabó L., Fekete, Vatamaniuc-Bartha, Nagy I., Szalmás, Rábl, Suscsák, Kajtár. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor

Gólszerző: Szpaszojevics (5.), Cimbaljevics (39.), ill. Rábl (17.), Kajtár (18.), Hadházi (26.)

A csoport másik mérkőzésén

Szlovénia–Norvégia 4–0 (1–0)

A 4. CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Szlovénia 5 5 – – 23– 9 +14 15 2. MAGYARORSZÁG 5 3 – 2 18–11 +7 9 3. Norvégia 5 2 – 3 6–12 –6 6 4. Montenegró 5 – – 5 6–21 –15 0

6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Kedd

18.00: Magyarország–Szlovénia

18.00: Norvégia–Montenegró

A VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alasztics Marcell (Haladás VSE), Faragó Ádám (DEAC), Spandler Mátyás (Veszprém Futsal)

Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét Futsal), Fekete Márk (Kecskemét Futsal), Hadházi Sándor (Veszprém Futsal), Kajtár Mátyás (Kecskemét Futsal), Nagy Kevin (MVFC Berettyóújfalu), Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu), Pál Patrik (Kecskemét Futsal), Rábl János (MVFC Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét Futsal), Suscsák Máté (Kecskemét Futsal), Szabó Lajos (Á Stúdió Nyíregyháza), Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza)