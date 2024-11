Weghorst Willi Orbántól azt hallotta, Szalai Ádámnak epilepsziás rohama volt

„Miközben állt a játék, Willi Orbánnal beszéltem németül – mondta a 36 éves csatár, aki 2018 és 2022 között a Wolfsburg csatára volt. – Úgy hallottam, epilepsziás rohama volt, nem is ez volt az első, de most volt a legsúlyosabb. Szalai Ádámot ismerem a Bundesligából, a Mainz csatára is volt.”

Weghorstot sok kritika érte amiatt, hogy a Szalai Ádám ápolása után értékesített tizenegyese után megünnepelte a gólját. A csatár meg is magyarázta, mit érzett akkor, és ebben az interjúban Szalai Ádám rosszullétéről is új részleteket mondott.

Weghorst elmondta, a meccs után járt a magyarok öltözőjében, mezt cserélt Willi Orbánnal, és érdeklődött Szalai Ádám hogyléte felől.

Az MLSZ egyelőre nem erősítette meg, hogy mi okozta Szalai Ádám rosszullétét, de az M4 Sport úgy tudja, a válogatott pályaedzőjét még az éjjel kiengedték a kórházból, a hotelben aludt, és a csapattal együtt utazik haza Magyarországra.