Marco Rossi: Ha a szövetség is úgy gondolja, tavasszal találkozunk

Az első kérdés arra vonatkozott, mit jelent a csapat számára a hazai pálya, hiszen a keddi döntetlennel már 13 találkozó óta nem kaptunk ki itthon.

„Az olaszok elleni 2022-es meccs óta nem veszítettünk hazai pályán. Ilyen szurkolótábor előtt játszva megnő a motiváció, többre vagyunk képesek velük, mint nélkülük. Ilyen légkörben bizonyítani akarjuk, mennyire büszkék vagyunk, hogy képviselhetjük a nemzeti színeket. Ma este követtünk el hibákat a passzokban, egyszerű játékhelyzetekben, de ez a döntetlen nagyon is megérdemelt. Megvoltak a helyzeteink, sokszor letámadtunk és sikerült időnként meglepnünk a németeket”– értékelt Marco Rossi.

A kapitány kifejtette, erős, topligás csapatokból érkező játékosok ellen sikerült bizonyítani, egy olyan együttes ellen, amely a kispadról egy Wirtzet, Musialát tudott pályára küldeni, ezért büszkének kell lennünk a mai teljesítményre.

Marco Rossit ezután arra kértük, a teljes évet értékelje.

„Az évet elsődlegesen a szurkolóknak kell értékelniük, aztán persze a szövetségnek és nekem is. Az én meglátásaimat a számok is diktálják. Két felkészülési meccset megnyertünk az elején, aztán egy hullámzó mérkőzésen kikaptunk az írektől, majd nyertünk Izrael ellen. Az Eb-n mindenki bízott a továbbjutásban, de nem sikerült, mert Svájctól és Németországtól vereséget szenvedtünk, két olyan gárdától, amely a teljesítménye alapján akár a négy közé is bejuthatott volna. Egy ötször és egy két és félszer többet érő csapattal szemben maradtunk alul. Aztán a Nemzetek Ligájában kaptunk egy ötöst a németektől, a leggyakoribb idei ellenfelünktől, miközben korábban Feröer és Lettország volt a leggyakoribb ellenfelünk. De most az A-ligába tartozunk és ezért kell megmérkőznünk Németországgal és Hollandiával. Bosznia ellen viszont hoztuk a kötelezőt és itthon döntetlent játszottunk a németekkel és a hollandokkal. Ugyanakkor folt az őszi teljesítményünkön az ötgólos és a négygólos idegenbeli vereség, ami engem nagyon bosszantott, azonban figyelembe kell vennünk, kiktől szenvedtünk vereséget. Rendkívülit nem tudtunk nyújtani, ám ez a mérleg nem negatív összességében. Az a fontos, hogy az igazi szurkolók és a szövetség tudja ezt értékelni. Ha a szövetség szerint pirosban van ez a mérleg, akkor lehet, hogy holnap felhívnak és csomagolhatok, de ha nem, akkor valószínű, még találkozunk itt tavasszal” – összegezte az évet Marco Rossi.

Az NL-osztályozó kapcsán a kapitány elmondta, akárkit is kapunk, ötven-ötven százalék lesz az esély a továbbjutásra.

Ezután Rossi azt is elmondta, Nagelsmanntól kapott a meccs előtt egy mezt, amin a németek jobbulást kívántak Szalai Ádámnak.