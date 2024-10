Megugrottak a Nikitscher-szavazatok – íme, olvasóink kezdőcsapata a Bosznia-Hercegovina elleni NL-meccsre!

OLVASÓINK KEZDŐCSAPATA BOSZNIA-HERCEGOVINA ELLEN

Dibusz Dénes (7649, 86.8%) – Balogh Botond (4686, 52.8%), Willi Orbán (8641, 97.4%), Fiola Attila (6472, 72.9%) – Bolla Bendegúz (6833, 77%), Nikitscher Tamás (5879, 66.3%), Schäfer András (7880, 88.8%), Nagy Zsolt (7918, 89.2%) – Sallai Roland (8441, 95.1%), Szoboszlai Dominik (8401, 94.7%) – Varga Barnabás (7766, 87.5%)

Nem meglepő, hogy a csapat csupán két helyen tér el az olvasóink szavazataiból összeállított, Hollandia elleni kezdő tizenegytől: Dárdai Márton megsérült, rá most nem lehetett szavazni, míg Nagy Ádám kevesebb voksot kapott. A védelem kényszerű átalakítása olvasóink szerint Balogh Botondot hozhatja helyzetbe, és bekerült a kezdőbe a szavazatait néhány nap alatt megduplázó Nikitscher Tamás is (aki Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát már Hollandia ellen is élvezte).

Mint ismert, Balogh felépülőben van kisebb sérüléséből, már edzett a csapattal, ám ha nem játszhat, a szavazatok száma alapján Botka Endre (3526) az óhajtott beugró.

Szavazásunk lezárásáig 8872-en voksoltak.

A legtöbben – akárcsak a hollandok elleni meccs (1–1) előtt – Willi Orbánt (8641) tartják nélkülözhetetlennek, utána megint Sallai Roland (8441) és Szoboszlai Dominik (8401) következik, csak az előző voksoláshoz képest fordított sorrendben.