Futsal: a magyar válogatott 11–0-ra győzött Ausztria ellen

A magyar válogatott már a 3. percben megszerezte a vezetést az Ausztria elleni szombathelyi meccsen: Suscsák Máté tette bele a lábát egy jobbról belőtt lecsorgó labdába. Aztán pedig egy percen belül Hadházi Sándor balról középre passzolt labdájából Szabó Lajos lőtt újabb gólt kilenc méterről, majd egy kontrából, úgy 11 méterről Fekete Márk bombázott a kapuba.

Az első félidőben további három magyar gól született még: Suscsák előbb szólóból talált be ismét, majd Rafinha centerezését váltotta gólra, aztán a csapatkapitány, Dróth Zoltán a 159. válogatott meccsén megszerezte a 106. gólját a nemzeti csapatban egy gyönyörű támadás végén.

A második félidőre így már csak az volt a kérdés, hány gól lesz a két csapat között a meccs végére. Szabó és Fekete is megszerezte a második találatát, a kettő között pedig Szentes Bíró Tamás is gólt lőtt, majd Rafinha és Rutai Balázs is feliratkozott a gólszerzők közé. A magyar válogatott 11–0-ra győzött. A mieink vasárnap is megmérkőznek az osztrákokkal, ugyancsak Szombathelyen.



FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Ausztria 11–0 (6–0)

Szombathely, Haladás Sportkomplexum

G.: Suscsák (3., 17.,18.), Szabó L. (4., 25.), Dróth Z. (20.), Fekete M. (8., 30.), Szentes Bíró (26.), Rafinha (36.), Rutai (38.)

A magyar válogatott kerete

Kapusok:

Alasztics Marcell (Haladás VSE)

Gémesi Gergő (Újpest FC)

Mezőnyjátékosok:

Hadházi Sándor Máté (Haladás VSE)

Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)

Vatamaniuc-Bartha Dávid (Haladás VSE)

Rafael Henrique da Silva (Á Stúdió Nyíregyháza)

Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)

Nagy Kevin (MVFC Berettyóújfalu)

Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)

Kajtár Mátyás (SG Kecskemét Futsal)

Szabó Lajos Mátyás (Á Stúdió Nyíregyháza)

Suscsák Máté (SG Kecskemét Futsal)

Szentes-Bíró Tamás (Nyírbátori SC)

Pál Patrik (SG Kecskemét Futsal)

Rutai Balázs (Haladás VSE)

Dróth Zoltán (Haladás VSE)