Fazekas László: Az új stadion előrelépés az Újpest életében

A 77. életévét kedden betöltő Fazekas Lászlónak egész pályafutását végigkísérte a hetes szám. „A két hetes... a dresszem is mindig hetes volt az Újpestben és a válogatottban is.”

A Spanyolországban élő Fazekas értesül azért a magyar labdarúgásról fejleményeiről: „Nem tudom annyira követni az eseményeket, de azért tudok az eredményekről. Majdnem minden héten beszélek Dunai Antallal, tőle is tudom, hogy állnak a dolgok otthon. Meglepetésemre egyik újságírótól hallottam, hogy új stadiont építenek Újpesten. Ez egy jó hír, egy előrelépés a klub életében. Örülök neki, ha jól mennek a dolgok Újpesten” – nyilatkozta Fazekas László. A kilencszeres magyar bajnok egykori labdarúgó nem felejtette el újpesti múltját: „A bajnokság előtt az volt a célkitűzés, hogy bajnoknak kell lenni, de legalább a Fradit meg kell verni.”

Az NB I-ben háromszor is gólkirály Fazekas László a Ferencváros elleni derbiken is remekelt, egy alkalommal öt gólt is szerzett, s így emlékezett vissza az 1976-ban 8–3-ra megnyert találkozóra: „Ez unikum egy mérkőzésen, főleg egy rangadón. Megkérdezték Törőcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, ő válaszul megvonta a vállát: nekem nyolc. Nagyon jól kijött a lépés nekem. Mentálisan is jól sikerült, megszületett a két lányom, nagyon fel voltam dobva. Megnéztem a Népsport tudósítását, ötvenezer ember volt a stadionban és a televízió is adta a meccset. Egyike voltam a keveseknek, akik tízes osztályzatot kaptak.”