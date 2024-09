Julian Nagelsmann: Kíváncsi vagyok, hogy a magyar válogatott olyan mélyen fog-e védekezni ellenünk, mint az Eb-n

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya a következőket mondta:

„Kíváncsi vagyok, hogy a magyar válogatott olyan mélyen fog-e védekezni ellenünk, mint az Európa-bajnokságon. Nem hiszem, szerintem támadóbb szelleműbb lesz a játékuk. Az Eb-n mi birtokoltuk a labdát, így könnyebb helyzetben voltunk, viszont ne feledjük, így is voltak veszélyes helyzeteik, akár egyenlíthettek is volna. Úgy vélem, a jó fejjáték mindenképpen kulcskérdés lehet a mérkőzésen. Mindkét csapat keretében vannak változások, nálunk több rutinos labdarúgó is visszavonult, azonban jó játékosokkal tudjuk őket pótolni. Nem arról kell beszélni, hogy ki nincs itt, hanem arról, hogy kire számíthatunk a jövőben. Abból a szempontból is fontos az Eb utáni első mérkőzés, hogy a szurkolókat magunk mellé állítsuk, és együtt menjünk végig azon az úton, amelyen majd reményeink szerint kijutunk a világbajnokságra. Sok újdonságot nem csináltunk az edzéseken, mivel több játékos is klubváltáson esett át, és fejben azért inkább erre koncentrálnak. Azt szeretném, ha a hozzáállás ugyanolyan jó lenne, amilyen az Európa-bajnokságon volt. A magyarok elleni meccset optimistán várom.”

Arról is beszélt, hogy a sajtótájékoztatón szintén részt vevő Pascal Gross biztosan játszani fog, de nem azt várja el, hogy pótolja Toni Kroost, hanem a saját játékával segítse a csapatot.

„Nagyon jól lát a pályán, biztos a labdákkal, kéri is azokat, remekül hozza helyzetbe a társakat, jó ötletei vannak. Pozitív értelemben őrült, ha a futballról van szó. Sokat elemzi a meccseket, ezt otthonról hozza, hiszen az édesapja edző. Nagyon jó karakternek tartom” – mondta a 33 éves középpályásról.

Azt is elárulta, hogy a válogatottól visszavonuló Ilkay Gündogant Niclas Füllkrug fogja pótolni, ő lesz az ék, míg Kai Havertz visszavont csatárt játszik. Emellett szót ejtett az újoncokról is, akik nagyon jó benyomást tettek rá.

Gross elmondta, nagyon várják már a magyarok elleni mérkőzést, a saját szerepéről pedig úgy beszélt, hogy igyekszik segíteni a társakat a játék közbeni kommunikációval és motivációval is.

„Felnézek Tonira, nagyon sokat tanultam tőle az Eb-n, de magamat fogom adni a pályán. Úgy fogok játszani, ahogy szoktam, bízom magamban.”

A NÉMET KERET

Kapusok: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország)

Hátvédek: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Emre Can (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (West Ham United – Anglia), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gergényi Bence (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország),

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

NEMZETEK LIGÁJA, A-LIGA, 3. CSOPORT

A magyar válogatott programja

Szeptember 7.

20.45: Németország−MAGYARORSZÁG

Szeptember 10.

20.45: MAGYARORSZÁG−Bosznia-Hercegovina

Október 11.

20.45: MAGYARORSZÁG−Hollandia

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina−MAGYARORSZÁG

November 16.

20.45: Hollandia−MAGYARORSZÁG

November 19.

20.45: MAGYARORSZÁG−Németország