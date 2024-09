Bolla Bendegúz: Mindenki érzi a súlyát, lehajtott fejjel, magunk elé nézve ültünk az öltözőben

„Emészteni kell még a történteket. Egyelőre csak elnézést tudok kérni a szurkolóktól, akik elkísértek minket Düsseldorfba, mert ez most csalódás. Kettő-null után valami nagyon megtört, elvesztettünk minden párharcot, második labdát – olyan érzésem volt, mintha nem is lennénk a pályán. Mindent megteszünk, hogy a bosnyákok ellen javítsunk. Nem a taktikán kell változtatni, vagy ebben gondolkodni, itt valami másban kell keresni a hibát. Mindenki érzi a súlyát, lehajtott fejjel, magunk elé nézve ültünk az öltözőben” – mondta Bolla Bendegúz az NSO Tv-nek.

Hogy mi az a más, arra is rákérdeztünk, videónkban erről is beszél a félidőben beállt szélső védő, ahogy bővebben elmondta azt is, mi történt a meccs után az öltözőben.