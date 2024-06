Varga Barnabás: Jót tett a lelkemnek ez a teljesítmény

– Az Európa-bajnokság főpróbáján két gólt szerzett Izrael ellen, továbbá félollózó mozdulattal a lécet is eltalálta, valamint Sallai Rolandnak gólpasszt adott. Kezdődhet is az Eb, nem igaz?

– Jót tett a lelkemnek ez a teljesítmény – válaszolta lapunknak Varga Barnabás, a magyar válogatott 29 éves csatára, aki a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett szombati összecsapáson a 19. és a 22. percben talált az izraeliek kapujába, a meccset a mieink 3−0-ra nyerték meg. – A két gólomnak különösen örültem. A klubidény végén gyengébben ment a játék, éreztem én is, hogy formán kívül vagyok.

– Az önbizalma ilyenkor nyomban helyrerázódik, vagy az önbecsülésével egyébként sem volt különösebb gondja?

– Kellett ez a két gól! Ha egy csatár több mérkőzésen nem talál a kapuba, előbb-utóbb ideges lesz, zavarja, hogy nem megy… Rossz érzés ez. Mindenesetre próbáltam higgadt maradni, nem ráfeszülni erre, tudtam, előbb-utóbb úgyis jön a gól. Örülök, hogy a főpróbán kétszer is betaláltam, hiszen így sokkal nyugodtabban utazhatok az Európa-bajnokságra. A ránk váró fontos mérkőzések előtt egyáltalán nem mindegy, milyen lelkiállapotban vagyok.

– Milyen érzésekkel utazik az Európa-bajnokságra? Svájc, Németország és Skócia ellen három kőkemény csoportmérkőzés következik, de mindenki továbbjutást remél.

– A szurkolók mindig a legtöbbet várják el a válogatottól, így van ez rendjén, ez természetes, érzékeljük, hogy a drukkerek nyomás alá helyeznek bennünket. Az elmúlt időszakban próbáltunk a lehető legjobban felkészülni a tornára, Németországban pedig azon leszünk, hogy a legjobbunkat hozzuk ki magunkból. Meglátjuk, a végén mire lesz ez elég.

– Két gólja mellett a lécet is eltalálta, továbbá rögtön a meccs elején volt egy ziccere. Csatárként ilyenkor csak örül a két góljának, vagy bosszankodik az elszalasztott lehetőségeken?

– Ki ne szeretné minden helyzetét kihasználni? Én is csatár vagyok, a gólok éltetnek, imádom az érzést, amikor látom, hogy a labda a kapuban köt ki. Az Izrael elleni összecsapáson is voltak még lehetőségeim, több gólt is szerezhettem volna, ám örülök ennek a kettőnek is. Már csak azért is, mert tényleg a legjobbkor jött.

– Amíg Írországban alig akadt formás akciója a válogatottnak, Izrael ellen huszonkét perc alatt berámoltak három gólt az ellenfélnek. Mi működött jobban, mint a keddi, dublini összecsapáson?

– Szinte minden, de a legfontosabb, hogy sokkal élesebbek voltunk. Az írországi vereség után mindenki szerette volna bebizonyítani, az nem volt több kisiklásnál. Élesek voltunk, koncentráltak, ez a támadásainkon is megmutatkozott. A meccs elején különösen a jobb oldalunk volt veszélyes, nem véletlen, hogy mind a három gólunk azon az oldalon futó akció végén született.

– A szombati mérkőzés után és a hétfői elutazás előtt vasárnapra szabadnapot kaptak. Jólesett kikapcsolódni?

– Feszített időszakon vagyunk túl, de a java még csak most következik. Egy hetet készültünk Telkiben, aztán elutaztunk Írországba, majd következett az Izrael elleni találkozó. Nem tagadom, jólesett szusszanni, jó volt kicsit a családommal, a párommal lenni, szűkebb pátriám, Szentpéterfa engem egyébként is mindig feltölt.

– Szombaton Svájc ellen ott folytatja, ahol most abbahagyta?

– Legyen így!

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország