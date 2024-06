Sportrádió: Schäfer bejött az öltözőbe, és az első adandó alkalommal, olyat alámvert... – Torghelle

A találkozót 2004. június 6-án rendezték a kaiserslauterni Fritz-Walter Stadionban, ahol a magyar válogatott nagy meglepetésre 2–0-ra legyőzte a világsztárokkal felálló német együttest. A mérkőzés hőse az akkor 22 éves Torghelle Sándor volt, aki először a 7. percben vette be a legendás Oliver Kahn kapuját, majd a 31. percben beállította a végeredményt.

Az akkor még az MTK-t erősítő támadó a mai napig boldogan gondol vissza a történtekre: „Ez a két gól elég sok ajtót kinyitott nekem, hatalmas lendületet kaptam a külföldi szerződésemhez. A magyar szurkolók ezen a meccsen ismerhették meg a Torghelle nevet. Pedig eléggé szedett-vedett keret jött akkor össze, a nagy nevek nem voltak hadra foghatók, és az előtte lévő felkészülés sem úgy alakult, ahogy általában szokott. De hála Istennek, ebből is tudtunk profitálni, és úgy mentünk fel a pályára, hogy lesz, ami lesz. Hát, ez lett belőle...” – emlékezett vissza arra az estére Torghelle.

„Most is itt van a fülemben, hogy Lothar Matthäus annyit mondott nekem, hogy menj fel a pályára, mutasd meg, ki vagy és próbáld meg eladni magadat” – folytatta a 42-szeres válogatott extámadó, hozzátéve, hogy több csapattársának is ez a találkozó alapozta meg a karrierjét, hiszen ezt követően igazolhattak külföldi csapatokhoz.

A műsor második felében a Marco Rossi-féle magyar válogatott, valamint a közelgő Európa-bajnokság is szóba került: „A válogatott játékosoknak el kell bírnia a nyomást. Folyamatosan kapják a terhelést, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is, de ezt a terhet el kell bírni, nincs mellébeszélés. Velünk ellentétben ők nem úgy mennek fel a pályára, hogy lesz, ami lesz, itt már tétről van szó. A nyomást fogják kapni a játékosok, de szerintem a jelenlegi keret elég erős, a játékosok bírják a nyomást, és bízom benne, hogy ezt az Eb-re is át tudják menteni – mondta, majd Schäfer Andrásról is megosztott egy érdekes történetet: – Bejött az öltözőbe, és az első adandó alkalommal, olyat alámvert... Már akkor mondtam, hogy ebből a gyerekből lehet valaki.”

A mérkőzés összefoglalója: