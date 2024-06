Orbán Vilmos: A fiam a legbombább, rajta semmi sem fog múlni

„Pénteken utazom Debrecenbe az Izrael elleni felkészülési mérkőzésre, majd indulok Németországba. Élőben nézem a meccseket, és szurkolok majd minden magyarnak” – mondta az említett portálnak Orbán Vilmos, majd kitért fia formájára.

„A fiam a legbombább. Szerény, nem nyilatkozik, de úgy felkészült, hogy majd’ szétrobban. Fizikálisan, fejben is topon van, rajta semmi nem fog múlni, ezt garantálom – mondta, majd közölte, hogy az írek elleni meccsen látott védelmi hibának semmilyen jelentősége nincs. – Az edző mondta, hogy nem kell pattogni. Ez egy felkészülési mérkőzés volt, és aki nézi a meccseket, láthatja, hogy a fiam milyen, amikor robban. Most nem mozdult meg, de ennek meg volt az oka. Hadd higgyék azt, hogy gyengülünk! Nem gyengülünk, mi kemények leszünk. Lesz még egy felkészülési mérkőzés Izrael ellen, lehet, hogy a fiam sem játszik majd, mert nagyon fontos, nehogy megsérüljön valaki. Svájc, Németország és Skócia lesznek a fontos meccsek, akkor kell majd teljes erőbedobással harcolni.”

Orbán Vilmos ezután elmondta, hogy Willi vele szokott beszélgetni magyarul, majd kiemelte, hogy a magyar válogatott közelmúltbeli felemelkedése a rutinos bekknek, valamint a Bundesligában edződött játékosok által meghonosított mentalitásnak köszönhető.

„Hat éve került a magyarokhoz, és rögtön két fejesgóllal kezdett. Beállt a hátvédsorba, rendezte a védelmet, azóta lett Magyarországból igazi csapat. Lehet, hogy volt neki és a csapatnak is egy-két hibája, de az ő mentalitása más, óriási küzdő. Ami még fontos, hogy a válogatott jelentős része Németországban futott be. Dárdai Márton, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, sorolhatnám – ők mindannyian egy másik mentalitást hoztak onnan haza. Éppen ezért azt mondom, senki ne fogadjon arra, hogy a magyarok vereséget szenvednek Svájc és Németország, vagy akár Skócia ellen!” – mondta az édesapa, majd közölte, hogy a fia úgy Gulácsi Péterrel, mint Dibusz Dénessel összeszokott, így teljesen mindegy, melyikük véd majd a kontinensviadalon. Orbán Vilmos ezután odaszúrt a fiát az országváltást megelőzően mellőző német szövetségnek is.

„A fiam szerepelt a német U19-es válogatottban, de zokon vette később, hogy mellőzik, ezért inkább hazajött. Az apukája magyar, ő magyar válogatott lett, úgyhogy kapaszkodjanak meg a németek! Németország ellen be fogja bizonyítani, hogy ezt elbaltázták” – mondta az édesapa, hozzátéve, hogy háromezer forintban fogadott arra, hogy Marco Rossi csapata a döntőig menetel, de az általa várt döntős ellenfél kilétét nem fedte fel.

A MAGYAR VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

TARTALÉKOK: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

