Fiola a fejétől a lábujjáig mindenütt volt már sérült – „szívós gyerek vagyok”

Fiola a korábbi sérüléseit nem részletezte, érződött a hangján, hogy a rossz emlékek felidézésével a fájdalmak is felelevenednek benne. Azért a teljesség igénye nélkül, hogy érzékeltessük mennyi nehézségen ment már keresztül a 34 éves, dunakömlődi származású „harcos”, néhány korábbi sérülését még megemlítenénk. Az egyik legemlékezetesebb a 2016-os Európa-bajnokság első meccsén, az osztrákok ellen elszenvedett részleges bokaszalag-szakadása volt. Az a sérülés akkor alighanem az egész pályafutását visszavetette, mert bár csak két hónapot kellett kihagynia, de az Eb előtt volt iránta külföldi érdeklődés, és ha a következő három mérkőzésen is játszik, 26 évesen minden esélye meglett volna erősebb bajnokságba szerződni. Végül nem jutott messzire, az NB II-be kiesett Felcsútról Fehérvárra igazolt és azóta is a fehérváriak játékosa, bár most éppen lejárt a szerződése. A fent említettek mellett volt még súlyosabb térdsérülése 2019-ben is, előbb februárban, amikor 67 napot kellett kihagynia, majd ősszel újabb 91-et és arra is emlékezhetünk, amikor 2017-ben egy súlyosabb fejsérülés után hosszabb ideig védőmaszkban kellett játszania. (Ezek mellett azt már csak zárójelben tesszük hozzá, hogy 2021-ben az Eb-t lábujjtöréssel játszotta végig.)

Érdekes, hogy pályafutása korai szakaszában, Pakson még elkerülték a sérülések, bár már akkor is a küzdeni tudásával, a bátorságával emelkedett ki – erről már Haraszti Zsolt, a paksiak ügyvezetője beszélt nekünk, aki egészen fiatal kora óta nyomon követheti Fiola pályafutását.

„Attila elég fiatalon, már 19 évesen, 2009-ben bekerült a paksi kezdőcsapatba, még Gellei Imre vezetőedzői időszakában – nyilatkozta Haraszti Zsolt. – Már akkor látszott rajta, hogy nagy küzdő, mentálisan nagyon erős, ezért is kapott lehetőséget Gellei Imrétől, akinek sokat köszönhet, mert Szabó Jánossal együtt ő építette be őket a csapatba. Ők mindketten annak a saját nevelésű játékosokból álló paksi nagy generációnak a tagjai voltak, akikkel a legnagyobb sikereit elérte a klub, csak Fiola azok után, hogy tőlünk távozott, nem tért vissza Paksra. Kezdetben arra emlékszem, hogy belső védőként szerepelt, de később volt ő minden. A rutintalanságból fakadó kezdeti bizonytalanság után már látszott rajta, hogy kimagasló játékos lesz és már meghatározó tagja is volt a csapatnak, amikor 2015-ben a Puskás Akadémia szerződtette.”



„Nem volt sérülékeny típus, de minden ütközésbe belement. Nagyon jól csúszott be, sosem félt a párharcoktól, de talán ebből is adódhattak idővel a sérülések.”

A csütörtöki sajtótájékoztatón egyébként az is szóba került, hogy edzésen gyakoroltak-e olyan támadásokat, amikor bal szélen meglódul és egy kényszerítő után kapura tör, majd kilövi a kapu jobb oldalát... Az a bizonyos gól a franciák ellen alighanem sok mindenért kárpótolta, de azóta újra annyi fájdalom érte, hogy itt lenne az ideje egy újabb Eb-gólnak – gyógyír lehetne a csütörtökön látott könnyekre...



