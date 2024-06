Dárdai Márton: Mindig tudtam, egyszer döntenem kell Magyarország és Németország között

A VÁRAKOZÁSOKRÓL, AZ ELSŐ MÉRKŐZÉSRŐL

Fiola Attila: – Svájc nagyon egységes csapat, nagy része a keretnek topligákban játszik. Hét évvel ezelőtt vb-selejtezőn oda-vissza megvertek minket. Azóta ők is, mi is sokat változtunk, de nagyon kemény mérkőzés lesz. Kielemeztük az ellenfelet, de természetesen a saját játékunkra szeretnénk koncentrálni.

A VÁLOGATOTT MEGHÍVÓ ÉS AZ APAI ÜZENET

Dárdai Márton: – U16 és U21 kötött játszottam a német korosztályos válogatottakban. Mindig ott volt a fejemben, hogy egyszer döntenem kell a német és a magyar válogatott között, de amikor Marco Rossi kijött hozzám tavaly Berlinbe és egy nagyon jót beszélgettünk, már nem volt kérdés számomra, hogy melyik válogatottat válasszam. Elsősorban középső védőként számol velem a kapitány, de középpályásként is tudok játszani. Apum minden meccsen kint lesz, szurkol, de különösebb tanácsot nem mondott, csak azt, hogy nagyon szurkol.

SÉRÜLÉSEK, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT

Dárdai Márton: – Egészséges vagyok. Éreztem kis izomfájdalmat, ami miatt két napot ki kellett hagynom, de már elmúlt, rendben vagyok.

Fiola Attila: – Ha reggelig itt ülnénk sem biztos hogy fel tudnám sorolni az összes sérülésemet. Az elmúlt időben háromszor is műtöttek, összesen pedig már hétszer. Tavaly volt egy térdsérülésem, amit sajnos félrekezeltek, aztán Litvániában elszakadt a bokám, majd újra meg kellett operálni a térdemet. Most pedig a kulcscsontom tört el májusban, de szívós gyerek vagyok. Itt vagyok és készülök az Eb-re. Amikor május elsején eltört a kulcscsontom, azt mondták, az Eb ugrott, mert hat-nyolc hét kihagyás következik, ezt sikerült lerövidítenem két-három hétre. Pénteken műtöttek, kedden már az edzőteremeben voltam. Nagyon nehéz időszak volt, de túl vagyok rajta. Minden tőlem telhetőt megteszek, plusz munkákat is végzek, hogy játszani tudjak.

ÖSSZEHASONLÍTÁS A KORÁBBI EB-SZEREPLÉSEINKKEL

Fiola Attila: – Ilyen erős csapategység talán még nem volt. Nagyon egyben van a közösség, ez az ereje a mostani válogatottnak. Nyilván most is vannak egyéniségek, ahogy korábban is, de tényleg egymásért küzdünk, talán ebben lépett még inkább előre a csapat a korábbiakhoz képest. Ha továbbjutunk a csoportból, akkor az már felülmúlja a legutóbbi szereplésünket, hiszen akkor nem sikerült továbbjutni. A továbbjutással már mindenki elégedett lenne, de most csak a szombati meccsre összpontosítunk. Szeretnénk példát mutatni a gyerekeknek, és remélem nagyon sok örömet fogunk szerezni a magyar embereknek.





A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország