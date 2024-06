A Puskás Öcsi és barátai kapta az idei legjobb animációs filmnek járó díjat

Az Aranycsapat kapitányának, az olimpiai arany- és világbajnoki ezüstérmes futball-legendának gyermekkorát idézi fel a Puskás Öcsi és barátai című széria. A filmsorozat alapját a gyermek Puskás Öcsi életrajza, a vele kapcsolatos történetek, városi legendák képezik, valamint Kemény Kristóf író és Mayer Tamás illusztrátor közös, háromkötetes Puskás Öcsi – A külvárosi vagány hihetetlen kalandjai című mesekönyv-sorozata.

A tizenkét részes filmsorozat rendezője Gellár Csaba, producerei Lajos Tamás, Takó Sándor és Bederna László, kezdeményezője és szakértő-producere a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György.

„Már a jelölés is nagy megtiszteltetés volt, tekintettel arra, hogy a jelöltek között Cannes Aranypálma-díjas és Annecy-győztes filmek is voltak. Örülünk, hogy ebben az erős mezőnyben is sikerült elnyerni a zsűri tetszését” – nyilatkozta Gellár Csaba rendező.

A versenyben lévő filmeket és alkotóikat ötfős szakmai zsűri díjazta. A zsűri elnöke, a többek között a Macskafogót is jegyző Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, érdemes művész volt. A zsűri tagja Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Dombrovszky Linda rendező, Kárász Róbert, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. tartalomfejlesztésért felelős igazgatója és Lukácsy György, dramaturg, forgatókönyvíró volt.

„Puskás Ferenc nemcsak kivételes tehetségével, hanem életigenlő személyiségével is példaképként szolgál a gyermekeknek. A fesztiválon győztes Keserű csoki epizód is tanulságos történet arról, hogy követhetünk el ugyan csibészségeket, azonban már gyermekként is őszintének kell lennünk, és vállalnunk kell a tetteinkért a felelősséget, ettől válhatunk egyenes és jó emberré. A Csaba által vezetett alkotócsapat kemény munkája mellett talán ezt a szellemiséget is értékelték a döntéshozók ebben az erős mezőnyben. A díj értékét tovább növeli, hogy a zsűrit idén a magyar animáció egyik élő legendája vezette” – tette hozzá lapunk megkeresésére Takó Sándor, a film egyik producere.

A filmsorozat gyártója a Film Positive Productions, szakmai partnere a PUSKAS.COM. A mesefilm a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Program, valamint a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. A teljes sorozatot 2023. május 29-től vetíti az M2.