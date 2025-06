„Kerkez alig várja, hogy csatlakozhasson a Liverpoolhoz” – az átigazolási ügyek specialistája szerint jó úton haladnak

A friss liverpooli híreket soroló Romano beszélt Jeremie Frimpong már megvalósult szerződtetéséről, a leverkuseni Florian Wirtz megszerzéséért tett erőfeszítésekről, valamint Kerkez Milosról, akiről a közelmúltban már megjövendölte, hogy Szoboszlai Dominik klubtársa lesz a „vörösöknél”.



„A játékossal megegyeztek, és engem úgy tájékoztattak, Kerkez Milos alig várja, hogy csatlakozhasson a Liverpoolhoz. Nagyon vonzónak találja a lehetőséget, hogy tagja legyen a Liverpoolnak, amely már az előző idényben is fantasztikus volt, és az új igazolásokkal még jobb lesz. Máris megvan az összhang a játékos és a klub között. Federico Chiesa ügynöke jár el ebben az ügyben is, a kapcsolat jobb nem is lehetne, szóval a Liverpool szépen halad a megállapodás felé” – mondja Fabrizio Romano a mostani videóban, amelyet például az Empire of the Kop liverpooli oldal is szemlézett.

Kerkez jó idényt tudhat maga mögött, minden sorozatot figyelembe véve 41 mérkőzésen lépett pályára a Premier League-ben kilencedik helyen záró Bournemouth színeiben, két gólig és hat gólpasszig jutott.

Sajtóhírek szerint számos nagy csapat figyelmét felkeltette, így az angol bajnok Liverpoolé mellett többek között a Real Madrid és a Manchester City érdeklődéséről is hallani lehetett.

A 2023-ban szerződtetett 21 éves szélső védőt 2028 nyaráig köti megállapodás a Bournemouthhoz, amely sajtóhírek szerint 45 millió fontot kér érte.