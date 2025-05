Zsóri Dánielnek több kérője van – hamarosan aláír

Zsóri Dániel tavaly nyáron távozott az MTK-tól, majd szeptemberben egy idényre az UTA Aradhoz szerződött, amelynek színeiben a román élvonalban 19 bajnoki meccsen három gólt szerzett úgy, hogy többnyire csak csereként számolt vele Mircea Rednic vezetőedző, összesen csupán ötszáz perc jutott neki. Az alsóházi rájátszásban azonban így is főszerepet játszott a csapat bennmaradásában, ugyanis az utolsó két meccsen, amelyen játszott, a Petrolul és a Farul ellen összesen két gólt és egy gólpasszt ért el, amivel mindkét mérkőzést megnyerték az aradiak.

„Az UTA Aradnál az eddigi vezetőedző kiegészítő emberként számolt Zsóri Dániellel, ezért nem is jelezte a klub, hogy élne opciós hosszabbítási lehetőségével, aminek már le is járt a határideje. Közben azonban az idény végén távozott az eddigi szakvezető, a klub pedig jelezte, hogy miután Zsórinak főszerepe volt abban, hogy a csapat a 4. helyen tudta zárni az alsóházi rájátszást, mégis szeretnének új szerződést kötni vele. Zsórit az elmúlt hetekben több klub is kereste, a magyar NB I-ből és Romániából is, de jól érzi magát Aradon, szívesen maradna, így jó esélyt látok a hosszabbításra” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a csatárt képviselő The Footballers Group menedzseriroda részéről Sowunmi Thomas.

A ma már játékosügynökként dolgozó 10-szeres válogatott támadó hozzátette, már a napokban megegyezhetnek a hosszabbításról, s ha mégsem így lesz, várhatóan akkor is gyorsan sikerül csapatot találni a csatárnak, hiszen több kérője is van. Információink szerint Romániában például az élvonalba májusban feljutó Csíkszeredánál is szóba került a szerződtetése.