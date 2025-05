Ausztria: Bolla két gólt lőtt, megakadályozták a bajnokavatást

Az osztrák élvonalban a Rapid Wien már a 20. percben megszerezte a vezetést Bolla Bendegúz révén a bajnokságot a forduló előtt vezető Sturm Graz ellen. Bolla Matthias Seidl kiugratásával került helyzetbe, lövése a kapufáról pattant be. Bolla a 29. osztrák bajnokiján az első gólját szerezte, az idényben az összes tétmeccset nézve pedig másodszor talált be. Aztán a második félidőben jött az újabb Bolla-gól! A 78. percben kipattanó labdából ő állította be a 3–1-es végeredményt.

A Rapid a győzelmével az 5. helyen áll a felsőházi rájátszásban. A Sturm a vereség ellenére őrzi hárompontos előnyét a tabellán, de már a Wolsberget 2–1-re legyőzőt Austria Wien áll a 2. helyen (36-36 ponttal állnak) az utolsó forduló előtt. A graziak egyébként egy bécsi pontszerzéssel bebiztosíthatták volna a bajnoki címüket, de ettől a Rapid elleni meccsen messze voltak.

A szlovén élvonalban a 20 éves Klausz Milán szerzett gólt csereként beállva, aki az idénybeli ötödik bajnoki gólját jegyezte, de csapata, az NK Nafta hazai pályán 6–1-re kikapott a címvédő Celjétől.

A VASÁRNAP PÁLYÁRA LÉPŐ MAGYAR LÉGIÓSOK

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Rapid Wien–Sturm Graz 3–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, végigjátszotta a meccset, és két gólt is szerzett, a 20., illetve a 78. percben

DÁNIA

Superliga

Randers–FC Köbenhavn 0–4

Köbenhavn: Németh Hunor Vajkot nem nevezték

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

19.00: Volosz–Kallithea

Volosz: Koszta Márk, Kovács Dániel

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Nürnberg 1–4

Braunschweig: Szabó Levente a kispadon ült, nem állt be

Hertha BSC–Hannover 1–1

Hertha: Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a meccset, sárga lapot kapott a 45+1. percben; ifj. Dárdai Pált nem nevezték

Ulm–Preussen Münster 2–2

Münster: Németh Andrást nem nevezték

OLASZORSZÁG

Serie A

20.45: Parma–Napoli

Parma: Balogh Botond

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Unirea Slobozia–Sepsi 2–1

Sepsi: Sigér Dávid kezdett, a szünetben lecserélték; Tamás Márk a kispadról nézte végig a meccset

Liga II (II. osztály), felsőház

Csíkszereda–Arges 0–4

Csíkszereda: Babati Benjámin kezdett, a 84. percben lecserélték; Hegedűs János végig a pályán volt; Nagy János a kispadon ült; Kelemen Dávid kezdett, az 59. percben lecserélték; Pintér Bence a kispadon ült; Torvund Alexander csereként állt be az 59. percben

SPANYOLORSZÁG

La Liga

19.00: Real Sociedad–Girona

Girona: Yaakobishvili Antal

19.00: Real Valladolid–Alavés

Valladolid: Nikitscher Tamás

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Hammarby 0–0

AIK: Csongvai Áron kezdőként végigjátszotta a meccset

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta–Celje 1–6

Nafta: Csóka Dominik kezdett, a szünetben Kálnoki-Kis Zsombor váltotta, aki végigjátszotta a második félidőt; Dragóner Áron kezdőként végig a pályán volt; Szalay Szabolcs kezdett, a 67. percben Klausz Milán váltotta, aki a 85. percben gólt szerzett; Senkó Zsombor a kispadon ült

20.15: Koper–Maribor

Maribor: Komáromi György

2. SNL (II. osztály)

17.30: Rudar Velence–Aluminij

Aluminij: Tanyi Barnabás

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Kayserispor 3–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 14. percben sárga lapot kapott, a 71. percben lecserélték

Rizespor–Göztepe 6–3

Rizespor: Mocsi Attila kezdett, és végig is játszotta a meccset