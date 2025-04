Megvan Szoboszlai 11. trófeája, nyolc idény alatt – folytatta nagy sorozatát

Szoboszlai Dominik négyszeres osztrák (2018, 2019, 2020, 2021) és most már egyszeres angol bajnok (2025), háromszoros Osztrák Kupa-győztes (2019, 2020, 2021), kétszeres Német Kupa-győztes (2022, 2023) és angol Ligakupa-győztes (2024). Három országban játszott eddig profi pályafutása során, és mindegyik klubjában, mindegyik idényében trófeát nyert aktuális csapatával.



A 2017–2018-as évadban mutatkozott be a felnőttek között. Az őszi szezont, 16 évesen még az osztrák másodosztályú Lieferingben kezdte, de mivel kiemelkedő teljesítményt nyújtott (33 meccsen tíz gólt és hét gólpasszt ért el), amolyan elismerésként az idény utolsó bajnokiján bemutatkozhatott az osztrák élvonalban, az akkor már bajnok Red Bull Salzburg első csapatában. Az Austria Wien ellen 33 percet játszott és a meccs után ő is a társakkal ünnepelhette a bajnoki címet.

A következő három idényben pedig fokozatosan játszott egyre hangsúlyosabb szerepet a salzburgiak bajnoki címeiben. 2018 és 2021 között úgy nyert további három aranyérmet a Red Bull Salzburg, hogy Szoboszlai 55 meccsen (a fent említettel együtt összesen 56-szor játszott az osztrák Bundesligában) 16 gólt lőtt és 25 gólpasszt adott az osztrák élvonalban. Eközben 2021 tavaszán már a német RB Leipzig futballistája volt, tehát ha a naptárt nézzük, akkor 2018 és 2020 között, kicsivel több mint két év alatt sikerült mindezt elérnie. A bajnoki címek mellett háromszor Osztrák Kupát is nyert, és mind a három kiírásban szerzett gólt, összesen ötöt, és adott hat gólpasszt – mindezt 11 találkozón érte el. Az Osztrák Kupa döntőjében kétszer lépett pályára, és 2020 májusában a Lustenau ellen 5–0-ra megnyert meccsen gólt és gólpasszt is jegyzett. A gólja igazi klasszis találat volt, balról, szabadrúgásból csavart a kapu hosszú oldalába.

SZOBOSZLAI-GÓL AZ OSZTRÁK KUPADÖNTŐBEN

Németországban is villámrajtot vett a bemutatkozásától számítva, mert bár az első fél évet sérülés miatt kihagyta, utána, ahogy arra lehetősége volt, rögtön nyert is egy Német Kupát a lipcseiekkel 2022-ben. Ráadásul az RB Leipzigben az első tétmeccsét éppen a kupában játszotta, augusztus 7-én, az akkor másodosztályú Sandhausen ellen 4–0-ra megnyert mérkőzésen 12 percre állt be és gyorsan gólt is szerzett egy kontra végén (Willi Orbán is betalált aznap). A második fordulóban pedig az ő góljával győzték le 1–0-ra a negyedosztályú Babelsberget. A Német Kupában az első idényében öt meccsen két góllal, a másodikban hat mérkőzésen három góllal és két gólpasszal vette ki a részét a végső sikerből. 2023-ban a Frankfurt elleni döntőben ő állította be a 2–0-s végeredményt – fináléban ez volt a második gólja pályafutása során.

Szoboszlai az osztrák salátástállal, amit négyszer nyert meg a Red Bull Salzburggal (felső kép) és kétszer ünnepelhetett Német Kupa-győzelmet az RB Leipziggel (Forrás: x.com/montázs)



Angliába kerülve a Liverpoollal első évében a Ligakupát hódította el. Ugyan csak három mérkőzésen játszott a sorozatban, mert sérülés miatt az elődöntő két meccsét és a Chelsea elleni finálét is ki kellett hagynia, így is szerzett két gólt. Eddigi egyik legszebb angliai gólját a Leicester ellen 3–1-re megnyert Ligakupa-találkozón lőtte, 20 méterről a jobb felsőbe.

Szoboszlai Dominik tavaly Ligakupát nyert a Liverpoollal (igaz, a döntőn nem játszott), most pedig angol bajnok lett (Fotó: Getty Images)

SZOBOSZLAI-BOMBA A LEICESTER ELLEN

A Ligakupában idén is eljutottak a döntőig (a sorozatban ebben az idényben három meccsen játszott, egy gólt szerzett), de a Newcastle elleni fináléban 2–1-re alulmaradtak. Szoboszlai profi pályafutása során hatodszor lépett pályára kupadöntőben, és ez volt a második, amit elveszített (2022-ben a német Szuperkupában volt még vesztes gárda tagja, a Bayern ellen, míg győztes kupadöntőben kétszer-kétszer játszott a Leipziggel és a Salzburggal is).

Ugyanakkor ebben az idényben sem maradt trófea nélkül, hiszen a Liverpoollal megnyerték az angol bajnokságot. Szoboszlai a második angliai idényében eddig 32 bajnokin öt gólt szerzett, és a Tottenham elleni, vasárnapi két gólpasszával együtt hat gólt készített elő (összesen 45 tétmeccsen hét gól és nyolc assziszt a mérlege ebben az idényben). Így jött össze eddig a 11 trófea profi pályafutása során – nyolc év alatt. A csapataival elért sikerek mellett egyébként rangos egyéni elismeréseket is besöpört: itthon kétszer választották meg a sportújságírók az év férfi sportolójának (csapatsportág képviselőjeként eddig ő az egyetlen, aki elnyerte a díjat), az osztrák Bundesligában pedig az idény legjobbjának választották meg a klubelnökök és vezetőedzők 2019–2020-ban.