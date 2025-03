Jánó Zétény útja Grazon és Salzburgon keresztül vezethet egy elit bajnokságba

Paul Wanner, Arda Güler, Kenan Yildiz, Désiré Doué, Mathys Tel és Jánó Zétény. A felsorolt játékosokban közös, hogy mindannyian szerepeltek a The Guardian 2022-ben publikált cikkében, amely a 2005-ben született hatvan legnagyobb tehetséget vette számba. Az ígéretek közül többen eltűntek a süllyesztőben – van, aki az örmény másodosztályban szerepel, más a német negyedosztályban próbálja felépíteni magát –, néhányan már topklubnál bontogatják szárnyaikat, míg a legtöbben berobbanás előtt állnak. Nos, ilyen lehet a húszéves Jánó Zétény is, aki a Red Bull Salzburg kölcsönjátékosaként az osztrák élvonalbeli Grazer AK-ban szerepel február óta.

Az ausztriai Kismartonban, magyar édesanya és osztrák állampolgárságú, székely édesapa gyermekeként született futballista pályafutása Sopronból indult. Tehetségére már kamaszkorában felfigyelt a Salzburg, Európa egyik legjobb utánpótlásnevelő-műhelyével büszkélkedő klubja, amelynek megfigyelői két évig monitorozták a fejlődését. Mivel a játékos profilja minden szempontból megfelelt az elvárásoknak, a nemzetközi hírű Cordial Cupot követően, 2018-ban szerződtette a Salzburg a szépreményű középpályást.

Nagy játéktempó, keményebb ellenfelek – Jánó Zétény (fehérben) a futball minden pillanatát élvezi (Fotó: Imago Images)

„Tizenhárom évesen kellett elszakadnom a családomtól, mégsem gondolkodtam azon, hogy belevágjak-e a salzburgi kalandba vagy sem, biztos voltam benne, hogy meg akarom ragadni a lehetőséget – mondta lapunknak a grazi látogatásunk során Jánó Zétény. – Az első hónapok küzdelmesek voltak, hiszen teljesen új közegben kellett helytállnom, és az edzéseken, mérkőzéseken tapasztalt iram is sokkal magasabb volt, mint amihez Magyarországon hozzászoktam. A beilleszkedésem szempontjából fontos , hogy gyorsan megtanultam németül, és az sem volt hátrány, hogy a társaim látták, jól bánok a labdával, bíztak bennem.”

Jánó Zétény rendre a korosztályos csapatok vezére volt, a salzburgi akadémia kiemelt tehetségei közé tartozott, ekként is kezelték. Játékintelligenciája, lövőtechnikája kimagasló, nyugodt szívvel lehet rábízni a szabad-, illetve szögletrúgások elvégzését. A csatár mögötti szerepkörben, tízesként kiveszi a részét az utolsó passzokból, a futballjában mindig benne van a váratlan megoldás lehetősége, azonban a védekezőfeladatok alól sem bújik ki. Robbanékonysága kiemelkedő, a Red Bull Salzburgnál valaha mért tizenöt leggyorsabb sprint örökrangsorában az ő eredménye is szerepel – erénye az is, hogy a labdával is fürge.

„Az akadémiai évek rengeteget csiszoltak rajtam, mondhatom, igazi Red Bull-játékost neveltek belőlem Ausztriában. Ezt részben annak köszönhetem, hogy az U14-es csapattól kezdve ugyanabban a taktikai rendszerben futballozom, gördülékeny volt az átmenet a korosztályok között. Mindig is hatalmas hangsúlyt fektettünk a labda nélküli játékra, meg kellett szoknom, hogy akkor is mindent bele kell adnom és gondosan figyelnem kell a pozíciómra, ha az ellenfél támad. Ennél a klubnál mindenki sprintben közlekedik, egyetlen párharcba sem lehet könnyelműen belemenni, hiszen aki nem teszi oda magát, az lemarad és elveszíti a helyét – elképesztő a konkurencia, folyamatosan érezni, hogy valaki a helyedre pályázik. Korosztályos szinten éreztem, hogy a legügyesebbek közé tartozom, nagy elvárásokat támasztottak velem szemben. Nem azt mondom, hogy emiatt volt rajtam teher, ám tisztában voltam azzal, hogy képességeimhez mérten villantanom kell. Elsajátítottam, hogyan függetlenítsem magam mérkőzés közben a negatív gondolatoktól, nincs hatással rám, ha nem jön össze egy-két megmozdulásom, a következő alkalommal is megpróbálom, amit jó döntésnek tartok.”

Vállalkozókedvének sokat köszönhet, ugyanis góljai jelentős részét a tizenhatoson kívülről szerzi. Az UEFA Ifjúsági Ligában huszonnégy mérkőzésen lépett pályára, hét gólja közül kiemelkedik a Real Sociedad, valamint a Young Boys elleni – előbbit éles szögből, harminc méterről lőtte szabadrúgásból, utóbbit pedig a 94. percben, külsővel szerezte, azzal lett nyolcaddöntős együttese. A felnőttfutballban tizenhat évesen tette meg az első lépéseket, az osztrák másodosztályú Lieferingben 76 mérkőzésen szerepelt – mérlege 13 gól és 15 gólpassz.

Lapunk munkatársa Grazban találkozott Jánó Zéténnyel

„Rengeteget segített a lieferingi időszak, hatalmas szükségem volt rá – hiába van az ifi BL-ben rengeteg tehetséges labdarúgó, az osztrák másodosztályban meglett férfiak ellen kellett helytállnom. Emlékszem, az első meccseimen csak pislogtam, milyen nehéz felnőttek szorításában érvényesülni, erős és tapasztalt játékosok ellen kellett bizonyítanom már egészen fiatalon. Szerencsére gyorsan felvettem a ritmust, a bajnokságban töltött évek roppant hasznosak voltak a pályafutásomban.”

Amely pályafutás következő állomáshelye február óta Graz, nyárig érvényes kölcsönmegállapodást írt alá ugyanis az osztrák Bundesligában 11. helyen álló GAK-val.

„A Salzburg azzal az útravalóval engedett el, hogy mutassam meg magam, kezdjek el tündökölni, és visszavárnak. Örülök, hogy végre az osztrák élvonalban futballozhatok. Remélem, a karrierem egyik fontos lépcsőfoka lesz a sok közül a grazi: a GAK-nál töltött hónapok során szeretnék belerázódni az osztrák Bundesligába, minél több mérkőzésen akarok pályára lépni. Tempós bajnokságba kerültem, ami fizikailag sokat követel, de szerintem meg tudom ugrani a szintet. A tízes posztján játszva fontos szerepet osztanak rám abban, mi történik a pályán labdaszerzést követően, hiszen sok esetben rajtam futnak át az akciók, és a befejezésekből is ki kell vennem a részem.”

Noha mindeddig négy bajnokin jutott szóhoz, és mindannyiszor csereként vetették be, többször is megvillant. Az Austria Klagenfurt elleni volt a második mérkőzése az osztrák Bundesligában, előbb gólpasszal, majd góllal jelentkezett – a találatot a Sky Sport Austria a forduló legszebbjei közé választotta.

„Örök emlék marad az a mérkőzés. Próbálom bevésni az agyamba azt az érzést, ami a gólszerzés pillanatában magába kerített, azaz hogy kemény munkával ebből a bajnokságból is kitűnhetek gólokkal, szép megmozdulásokkal, hasznos játékkal. Tizenegy bajnoki van hátra az idényből, szeretnék minél többet hozzátenni a GAK eredményességéhez. Nem a miénk a legtöbbet támadó csapat, ilyen szempontból nem egyszerű a feladatom, ám aki innét kitűnik, sokra viheti.”

Huszadik születésnapja március 13-án, csütörtökön volt, és a kerek évszám kapcsán megkérdeztük: ott tart-e a pályafutásában, ahol kisgyerekként remélte?

„Nem pontosan így képzeltem el a karrieremet, de így alakult, és hálás vagyok mindazért, ami velem történt. Az előremenetelhez sok-sok munkára van szükség, úgyhogy mindennap keményen melózom, hogy minél magasabbra jussak. Nem titkolt célom, hogy elit bajnokságba kerüljek, ám előtte Grazban szeretném bizonyítani, hogy megértem arra, hogy a Red Bull Salzburg játékosa legyek.”