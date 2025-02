Nyártól a Wolfsburgban Dárdai Márton és Dárdai Bence ismét csapattársak lehetnek – sajtóhír

Korábban beszámoltunk róla, hogy ha nem jön össze a feljutás, akkor több játékos, köztük Dárdai Márton is távozhat a Herthától. A berliniek a 2. Bundesliga legutóbbi két fordulójában egyaránt vereséget szenvedtek, így a 12. helyen állnak, tíz pontra az osztályozót jelentő 3. helytől.

„A következő hetekben az lesz a feladatunk, hogy megtegyük a következő lépést a fejlődésünkben, mindenekelőtt meccseket nyerjünk, és apránként feljebb kapaszkodjunk a tabellán. A feljutásról vagy bármi hasonlóról pedig most nem kell beszélnünk” – szögezte le Benjamin Weber sportigazgató. A Hertha BSC szereplése miatt több kulcsjátékos is távozni szeretne – írja a liga-zwei.de. Fabian Reese és Ibrahim Maza neve is több klubnál felmerült.

Több Bundesliga-klub figyeli Dárdai Mártont is, korábban az FC Augsburgról lehetett hallani, hozzá csatlakozott a Bild információi szerint a Wolfsburg is, ahol ismét együtt játszhatna testvérével, Dárdai Bencével. Mártonnak 2028-ig szól a berlini szerződése, de megfelelő átigazolási díj ellenében már nyáron válthat.