A Celtic is kinézte magának a remek formában lévő Gazdag Dánielt – sajtóhír

A portál értesülései szerint az 54-szeres skót bajnok Celtic arra az esetre keresi a lehetséges megoldást az átigazolási piacon, ha 23 éves dán válogatott középpályása, Matt O'Riley elhagyná az együttest. Említést tesznek arról is, hogy a glasgow-i együttes már mozgolódott a nyáron a piacon, hiszen szerződtette a Benfica középpályását, Paulo Bernardót, aki már a kötelező orvosi vizsgálaton is átesett. Bernardón kívül azonban egy másik támadó középpályás szerződtetését is tervezi a Celtic.

A jelenleg a Philadelphia Uniont erősíti Gazdag Dániel remek formában futballozik az Egyesült Államokban, ebben az idényben 26 tétmeccsen 14 gól és 4 gólpassz fűződik a nevéhez, s nemrég mesterhármast is szerzett. Vagyis egyáltalán nem meglepetés, hogy teljesítményével felkeltette a Celtic érdeklődését, sőt korábban állítólag már a Trabzonspor is tárgyalt a leigazolásáról.

A Sky Sports viszont úgy tudja, hogy a Celtic hivatalosan eddig nem kereste meg a Philadelphiát, amely állítólag 10 millió font körüli összeget kérne egyik legnagyobb értékéért cserébe – az átigazolás egyáltalán nem biztos a portál szerint.