Drámai izgalmak Karcagon: a hazaiak tizenegyespárbaj után vívták ki az NB II-es tagságot

LABDARÚGÓ NB III

OSZTÁLYOZÓ AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

KARCAGI SE–FC NAGYKANIZSA 2–2 (0–0, 1–1, 2–1) – 11-esekkel 4–3

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 1800 néző. Vezette: Rúsz Márton (Berényi Ákos, Punyi Gyula)

KARCAG: Fedinisinec – Győri Á., Sághy, Szabó K. (Constantinescu, 117.), Fábián B. – Szűcs K., Talpalló (Csörgő R., 52.) – Szakács L., Ádám F. (Varga B., 88.), Girsik Á. – Székely D. (Caba, 75.). Vezetőedző: Varga Attila

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Kovalovszki, Eckl, Szanyi, László D. – Medgyes M. (Lőrincz B., 86.) – Ekker (Godzsajev-Telmán, 108.), Kovács T., Terbe, Szabó B. (János N., 71.) – Nagy K. Vezetőedző: Gabala Krisztián

Gólszerző: Szakács L. (84., 105+1.), ill. Ekker (90+5.), Lőrincz B. (114.)

NB II-be jutott: a Karcag, 4–4-es összesítéssel, tizenegyesekkel

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Horrorisztikus meccsen vagyunk túl! Tudtam, hogy a végletekig kiélezett párharc, emellett taktikailag nagy csata lesz – mindkét edző remekül felkészítette a saját csapatát a másik játékából. Kétszer vezettünk, kétszer visszajött a Kanizsa, ez mutatja az erejüket, a büntetők meg lutrik voltak – a kijelölt játékokosokra bíztam, hogy ki hányadikként lövi a labdát. Divatos szó ma Magyarországon, az, hogy elképesztő, de ez a meccs tényleg az volt! Karcagon mindenki emlékezni fog erre a napra, igazi futballünnep volt és nagyon boldogok vagyunk!

Gabala Krisztián: – Gratulálok a Karcagnak! Mondanám, hogy jobbak voltak a két meccs alapján, de ez nem állná meg a helyét. Kijavítottuk azokat a korábbi hibákat, ami az eredményességhez kellett, emellett bejött a várakozásunk, hogy idővel átvesszük a játék irányítását. Sajnos a semmiből kaptunk gólt, de aztán kétszer is visszajött az ellenfél a meccsbe, méghozzá megérdemelten. Hozzátenném, hogy bár kettő-kettőnél egy jogos tizenegyest nem kaptunk meg, ettől eltekintve a játékvezetés magas színvonalú volt. Nagyon szomorúak vagyunk és nagyon sajnálom – nem tudom, hogy ez az osztályozós rendszer igazságos-e, ezt mindenki döntse el magában...

ÖSSZEFOGLALÓ

Zsúfolásig megtelt a Liget úti Sportcentrum mindkét lelátója vasárnap délután Karcagon. Az ellenfél a Nagykanizsa volt, a tét pedig a másodosztályba való feljutás. A párharc első felvonása 2–2-es eredménnyel zárult a Kanizsa otthonában, így talán, ha kicsivel is, a karcagiak várhattak előnyösebb helyzetből a kezdőrúgást. A hazaiak abban is bízhattak, hogy a kispadukon egy igazi feljutásspecialista, Varga Attila ült, aki korábban a Soroksárt, a Ceglédet és a Kazincbarcikát is az NB II-be vezette a harmadosztályból.

Óvatos, tapogatózó játékkal kezdődött a mérkőzés, mígnem a 20. percben a hazaiak szerezhették volna meg a vezetést. Bal oldali akció végén Girsik Áron lőtt 14 méterről kapura, a lövés a bal kapufán csattant. Egy perc elteltével Székely Dávid cselezgetett a 16-oson belül, majd elesett Szanyi Krisztián mellett. A játékvezető műesésért sárga lapot mutatott fel a hazaiak csapatkapitányának, azonban a felvételek tanúsága szerint nem biztos, hogy jó döntést hozott Rúsz Márton. Az első nagyobb kanizsai lehetőségre a 31. percig kellett várni. Egy röviden kifejelt labdát Szabó Balázs lőtt kapura 18 méterről, a hazaiak kapusa, Fedinisinec Eduárd azonban gyors vetődéssel védett.

A második félidőt a Nagykanizsa kezdte jobban, folyamatos nyomás alá helyezte a hazaiakat, de igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítania Fedinisinec kapuja előtt. Az 59. percben ismét közel jártak a gólhoz a hazaiak, Székely Dávid 10 méteres lövése után előbb a jobb, majd a bal kapufán csattant a labda, a gólvonalon túlra nem jutott. A 77. percben a hazaiak kapusának kellett nagyot védenie, Ekker Milán 23 méteres lövése szállt veszélyesen a léc alá. A 84. percben óriási lépest tett a másodosztály irányába a Karcag. Győri Ábel beadása után a csereként beálló Caba Gabriel fejesét bravúrral védte Mészáros Dávid, a kipattanót Szakács Levente három méterről a jobb alsó sarokba lőtte. A rendes játékidő végén hat perc hosszabbítás következett. A ráadás harmadik percében a hazaiak eldönthették volna a találkozót, de Csörgő Raul önző volt, és a kapusba lőtt. Ez a nagy kihagyott helyzet gyorsan meg is bosszulta magát. A lefújás előtt egy perccel Fedinisinec hiába védett bravúrral, a kipattanó labdát Ekker Milán három méterről az üres kapuba lőtte. A végén még a hazaiaknak kellett izgulniuk, az utolsó pillanatban János Norbert kapura lőtt hat méterről, a hazaiak kapusa nagyot védett.

A hosszabbítás első tizenöt percében a hazaiak játszottak fölényben. A 97. percben Girsik fejesét védte bravúrral Mészáros, majd a játékrész ráadásában ismét Szakács Levente volt a főszereplő. Csörgő cselei után a hazaiak 19 éves játékosa 18 méterről, ballal lőtt a jobb alsó sarokba. A hosszabbítás második félideje a vendégekről és főleg Lőrincz Bencéről szólt. A csereként beálló támadó a 111. percben fejjel a lécet találta el, a 114. percben viszont egy szöglet után szintén fejjel már jól célzott, és a kapuba talált.

Tizenegyespárbaj következett, amelyben három körön keresztül egyik csapat sem hibázott. A negyedik körben a kanizsai Deme Sebő lövését védte Fedinisinec, majd Sághy Félix magabiztosan a léc alá lőtt. Az utolsó kanizsai 11-est János Norbert csúnyán a kapu fölé lőtte – kezdődhetett a karcagi örömünnep. 2–2

Az első mérkőzésen

FC Nagykanizsa–Karcagi SE 2–2 (László D. 8., Nagy K. 37., ill. Szakács 44., Talpalló 87.)