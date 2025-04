Négymeccses eltiltás az ellenfelébe durván beleszálló kisvárdainak

A találkozó 81. percében – ekkor már az éllovas emberhátrányban futballozott, Ridwan Popoola a 27. percben megkapta a második sárgáját – Katona Máté ütközte le Körmendi Kevint, aki néhány másodperc múlva durván törlesztett, messziről beleszállt a Gyirmót középpályásába. A Kisvárda 23 éves védője egyből megkapta a piros lapját, majd még a nekirontó Kovács Dominiknak is nekiment, s úgy kellett elrángatni onnan a vendégek futballistáját. A kialakult tömegjelenet után még a hazaiaktól Iván Alexet is kiállították. A hazaiaktól a folytatásban még a kispadon helyet foglaló Helembai Márk is piros lapot kapott, így mindkét csapatból két játékost állított ki Hanyecz Bence játékvezető.