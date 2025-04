NB II: óriási Kisvárda-fordítás, sima Vasas-győzelem, vége a Budafok vereségsorozatának

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

VASAS FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1383 néző. Vezette: Molnár Attila (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)

VASAS: Kiss Á. – Girsik A., Pávkovics, Iyinbor, Doktorics – Hidi M. S. (Cseke B., a szünetben) – Barkóczi B. (Szánthó, a szünetben), Urblík J. (Berecz Zs., 72.), Rácz B., Tóth M. (Molnár Cs., 80.) – Németh B. (Pintér F., 72.). Vezetőedző: Pintér Attila

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Pál B., Karacs, Varga B. – Farkas A. (Baracskai, 87.), Major M. (Gazdag V., 70.) – Szabó B. (Szakály D., 58.), Dusinszki, Haragos (Menyhárt Zs., 87.) – Nagy Z. (Simon A., 87.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Dusinszki (öngól, 1–0) a 16., Szánthó (2–0) a 66., Tóth M. (11-esből, 3–0) a 77. percben

MESTERMÉRLEG

Pintér Attila: – Nagyon jól futballoztunk, az első perctől az utolsóig maximálisan végrehajtották a fiúk az utasításokat mind támadásban, mind védekezésben. Nagyobb különbségű is lehetett volna a győzelmünk, a Csákvár kapusa a gólokon kívül többször is bravúrral védett. Minden meccsen ezzel az alázattal és akarattal kell futballozni, mint amit ma láthattunk – örülök, hogy ezt a közönség is értékelte! A már négy hete sérüléssel küzdő Radó András három napja a csapattal edz, várjuk a visszatérését.

Tóth Balázs: – Egészen jól kezdtünk, elvettük a lehetőségét annak, hogy a Vasas meg tudja bontani a védelmünket, majd az öngól után sem engedtük a hazaiaknak a kombinatív játékot, de sajnos a támadásainkból hiányzott a kreativitás. A szünet után változtattunk, voltak nekünk is lehetőségeink, azonban a jól játszó ellenfél az újabb helyzeteit gólokra váltotta – a fordulópontokból jól jöttek ki az angyalföldiek. Három dolognak örülök: annak, hogy nem lett csúnyább a vereség, annak, hogy Dusinszki Szabolcs hibája után jól játszott, illetve annak, hogy Baracskai Roland és Simon András hosszú sérülés után visszatért a pályára.

KISVÁRDA MASTER GOOD–BVSC-ZUGLÓ 3–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1014 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

KISVÁRDA: Popovics – Stefan (Molnár G., 38.), Matic, Chlumecky – Cipetic (Lippai T., 76.), Popoola (Szőr, 57.), Soltész I. (Puclin, a szünetben), Soltész D. – Matanovics – Mesanovic, Bíró B. (Gyurkó, a szünetben). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Tóth K., 72.), Hesz, Vinícius, Király Á. – Babós, Hidi P. – Kocsis B. (Szilágyi M., 72.), Mucsányi Miron (Májer, 79.), Pekár L. (Tóth Á., 79.) – Batai (Bacsa, 90+1.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Vinícius (0–1) a 29., Kocsis B. (0–2) a 33., Mesanovic (1–2) a 45+1., Matic (2–2) a 83., Molnár G. (3–2) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Tompán kezdtünk, erre ráérzett a BVSC, és amíg a korábbi meccseken, amikor kétgólos hátrányba kerültünk, éreztem, hogy fordítunk, addig most nem. A fordulatot az első félidő végi gól hozta meg, no meg a jól sikerült cseréink. Ismét kiderült, a rögzített játékhelyzeteknek kiemelt jelentősége van, ebben a bajnokságban a BVSC ellen mind az öt gólunkat így szereztük.

Csábi József: – Remekül felkészültünk a Kisvárdából, nem érdemtelenül jutottunk kétgólos vezetéshez, és nem éreztem azt, hogy a listavezető játékban fölénk tudna kerekedni. A különbséget a két csapat keretének mélysége jelentette, illetve a szögletek és szabadrúgások értékesítése. Nem lett volna szabad kétszer is a hajrában gólt kapnunk.

BUDAFOKI MTE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 3–1 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 350 néző. Vezette: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Nagy Viktor)

BUDAFOK: Dúzs – Fekete M., Lorentz M., Kalmár O., Oláh B. – Sztojka, Németh M. (Kun B., 86.) – Szűcs P. (Rehó, 86.), Zuigeber (Merényi, 72.), Rétyi R. (Kovács D., 74.) – Vasvári Z. (Elek B., 86.). Vezetőedző: Mészöly Géza

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Kojnok (Farkas D., a szünetben), Varjas Z., Bora, Vajda S. (Hornyák Cs., 72.) – Posztobányi, Bertus (Zachán, 68.) – Szendrei Á., Lőrinczy (Vidnyánszky, 70.), Gresó – Szalai J. (Cibla, 68.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Vasvári Z. (11-esből, 1–0) a 23., Sztojka (2–0) a 35., Zuigeber (3–0) a 68., Vidnyánszky (3–1) a 75. percben

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Sokat tett a csapat a győzelemért. Nagyon jó együttest sikerült legyőznünk.

Csertői Aurél: – A Budafok mindenben felülmúlt minket, teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Önmagunkhoz képest nagyon rosszul játszottunk. Össze kell kapni magunkat, hogy elkerüljük a kiesést.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 600 néző. Vezette: Jakab Árpád (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Viczián, Ferencsik, Albert I. – Gyenti (Kovács G., 85.), Szabó B. (Hodonicki, 62.), Kóródi (Tóth M., 69.) – Sármány (Márkus A., 62.), Harsányi I. (Kohut, 69.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai N. (Bacsa, 59.), Szujó, Polgár K., Demeter M. – Kártik (Csatári, 72.), Varga J., Lucas (Ternován, 82.), Bódi Á. (Herjecki, 72.) – Pethő B. (M. Ramos, 59.), Katona I. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: M. Ramos (0–1) a 60. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Nem kezdtünk rosszul, de a lehetőségeink sajnos kimaradtak. A második félidőben több helyzete volt a Kazincbarcikának, sajnálom, hogy mi nem tudtunk betalálni.

Erős Gábor: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Az első játékrészben rengeteg kapu elé juttatott labdával veszélyeztetett a hazai csapat, ami nehézségeket okozott, de a második félidei játékunk alapján megérdemelten szereztük meg a három pontot. Annyi hiányérzetem van, hogy a fordulás után rengeteg helyzetünk adódott, de csak egyet sikerült berúgni.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SZENTLŐRINC 1–3 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 912 néző. Vezette: Takács Tamás (Albert István, László István)

SZEGED: Veszelinov – Márkvárt, Szilágyi Z., Tóth B., Kotula (Kurdics, a szünetben) – Haris, Erdei C. (Palincsár, a szünetben) – Mohos, Varga B. (Novák Cs., 61.), Vogyicska Balázs (Papp Á., 66.) – Borvető. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Poór (Szekszárdi T., 10.), Kiss-Szemán – Rab B., Vingler – Hajdú R. (Kesztyűs M., 66.), Nyári, Nagy R. (Szolgai, 73.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Tóth-Gábor (0–1) a 22., Borvető (11-esből, 1–1) az 58., Kiss-Szemán (1–2) a 63., Tóth-Gábor (1–3) a 71. percben

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Megérdemelte a sikert a Szentlőrinc. Hiába próbáltuk kontrollálni az összecsapást, a vendégek jól védekeztek. Az első félidőben oldalbeadás után érkezett a gól a tavasszal már nem először. Frissítettünk a szünetben, sikerült az egyenlítés, de ha jön egy lövés, és nincs teljes blokk, akkor nehéz a helyzet. Az utolsó negyedórában mindent megtettünk, kapufákat értünk el, de ilyen a futball. Nagyon rossz meccsünk volt ez a mai, nem érdemeltünk döntetlent sem. Az én lelkemen szárad, a rossz döntéseimen múlt ez a vereség. Mire gondolok? Forró fejjel ülök itt, így nehéz értékelni. Senki sem ezt várta a meccstől, jól dolgoztunk, ám kell pár nap, hogy elemezzem a találkozót.

Waltner Róbert: – Nagyon nehéz mérkőzés volt egy remek ékszerdobozban, kiváló élmény volt pályára lépni, edzőnek lenni ebben a létesítményben. Masszív, jó csapat ellen szerepeltünk, és a Szeged többet birtokolta a labdát az első félidőben, mi pedig kontrákból veszélyeztettünk, miközben stabilan védekeztünk. A szünet után sokáig a két tizenhatos között zajlott a játék, majd a szerencse is mellénk állt a második gólnál. A végén két magas, erős centere volt a hazaiaknak, akadt helyzetük több is, de átvészeltük ezt az időszakot hol jó védekezéssel, hol szerencsével. Talán egy picit jobban megérdemeltük a sikert, értékes győzelmet arattunk idegenben.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–FC AJKA 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Iványi Gábor (Sinkovicz Dániel, Vad Anita)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Lacza A., 84.), Vajda R., Gajág, Turi – Rácz L. (Horváth D., 84.), Major S. (Kiss B., 76.) – Cipf, Átrok (Kozics, 70.), Kirchner – Pesti (Horváth P., 76.). Vezetőedző: Pinezits Máté

AJKA: Szabados I. – Major G., Tar, Frák, Kovács N. – Csizmadia Z., Sejben – Doncsecz (Tóth T., 65.), Zsolnai (Csanádi, 84.), Borsos F. (Szabó B., 84.) – Szarka Á. (Bobál G., 76.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Kirchner (11-esből, 0–1) a 34. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Hetven percig minőségi futballt produkáltunk, az utolsó húszban csúsznunk-másznunk kellett a vezetés megőrzése érdekében.

Gaál Bálint: – Elég könnyen befújt tizenegyest ítéltek ellenünk. A Kozármisleny olyan sorozatban van, mint mi voltunk néhány éve: minden fontos meccset megnyer.

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–SOROKSÁR SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Kulman Tamás, Király Zsolt)

TATABÁNYA: Bese Balázs – Deutsch B., Jagodics M., Harsányi D. – Eördögh (Óvári, 86.), Csernik, Derekas, Katona K. (Buna, 86.) – Mascoe, Lapu, Árvai (Szegleti, a szünetben). Vezetőedző: Klausz László

SOROKSÁR: Holczer Á. – Nagy O., Króner, Say, Vincze Á. – Köböl, Vass Á. – Szabó Sz., Bagi (Halmai Á., 60; Dobos, 89.), Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

MESTERMÉRLEG

Klausz László: – Az első félidőben megpróbáltunk nyomást gyakorolni ellenfelünkre, de a hibáink miatt ezt nem tudtuk megoldani. A második játékrészben folyamatosan a Soroksár térfelén tartózkodtunk, de nem sikerült gólt szereznünk. Ennyi lehetőségből többet kellett volna kihoznunk.

Lipcsei Péter: – Az első félidőben több lehetőségünk volt, a második azonban már a veszélyes pontrúgásaira támaszkodó Tatabányáé volt. Véleményem szerint reális a döntetlen.

HÉTFŐ

20.00: Budapest Honvéd FC–Gyirmót FC Győr (Tv: M4 Sport)