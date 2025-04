Micsoda lövés: Kelemen Patrik 40 méteres találatával a 96. percben győzte le a BVSC a Vasast

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–VASAS FC 2–1 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 1250 néző. Vezette: Kovács Imre (Szalai Dániel, Topálszki Szabin)

BVSC: Erdélyi B. – Benkő-Bíró (Székely K., 90.), Babós, Vinícius, Hesz, Király Á. – Mucsányi Miron (Tóth K., 90.), Hidi P. – Kocsis B. (Kelemen P., 82.), Pekár L. – Batai (Tóth Á., 66.). Vezetőedző: Csábi József

VASAS: Kiss Á. – Pávkovics, Baráth B. (Otigba, 34.), Iyinbor (Deutsch L., a szünetben), Doktorics – Hidi M. S. (Berecz Zs., 78.) – Barkóczi B. (Pintér F., a szünetben), Urblík J., Rácz B., Tóth M. – Németh B. (Cseke B., a szünetben). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Pekár L. (73. – 11-esből), Kelemen P. (90+6.), ill. Tóth M. (60. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Az első félidőben inkább csak elrontani akartuk a Vasas játékát. A szünet után, a kapott gólt követően feljavultunk, elkezdtünk futballozni, az egyenlítés után pedig éreztem, hogy megnyerhetjük a meccset. Ez végül egy katartikus élményt okozó góllal sikerült. A múlt héten Kisvárdán az utolsó utáni pillanatban a sors elvett tőlünk egy pontot, ma adott kettőt, de sokat is tettünk érte!

Pintér Attila: – Gratulálok a BVSC-nek, a szurkolókat pedig nagyon sajnálom! Nagyon gyengén játszottunk, ennek ellenére megszereztük a vezetést, mégsem tudtunk pontot szerezni. Ez volt a harmadik lehetőségünk arra, hogy feljutó helyre lépjünk előre, de ez valamiért nem sikerül – ki kell értékelni, hogy ez miért van. Nekem is megvan természetesen a felelősségem, de mindenkinek magába kell néznie, az igazságot nem szabad elhallgatni! A mai teljesítmény miatt el kell beszélgetünk a folytatásról, és ha úgy látja a vezetőség, hogy én vagyok az akadály és nélkülem a csapat jobb teljesítményre képes, akkor megteszem, amit meg kell tenni. Úgy érzem, Nagy Miklós mindent megtesz a klubért és a játékosokért, ha valaki, akkor ő megérdemelné, hogy a Vasas NB I-es legyen, ahogyan azt is, hogy ne így futballozzon a csapat. De nem akarom bántani a játékosokat sem, lehet, hogy a nagy nyomás görcsössé teszi őket, ezért kell kielemezni a történteket.

ÖSSZEFOGLALÓ

Bár a kezdés előtt 11 hely választotta el a két csapatot egymástól a tabellán, a feljutásra pályázó Vasas mégsem számíthatott könnyű mérkőzésre az alsóházban veszélyeztetett BVSC otthonában. A vasárnapi eredmények után a Vasas egy győzelemre került a feljutást jelentő második helytől, azonban a BVSC sem lazsálhatott. Mivel a kiesés elől menekülő csapatok közül többen is nyertek tegnap, a zuglóiak visszacsúsztak a 14. helyre és csak egy ponttal előzték a kezdés előtt a már kiesőzónás pozícióban lévő Gyirmótot.

Talán a nagy tét nyomta rá a bélyegét az első félidő játékára, de az biztos, hogy nem ez volt a másodosztály jelenlegi szezonjának legjobb 45 perce. A Vasas próbált fölényt kialakítani, viszont hiába töltött el sok időt a hazaiak térfelén, Erdélyi Benedeknek egyszer sem kellett védést bemutatnia. A hazaiak támadásaiban picivel több volt talán a veszély, ám Kiss Ágostonnak is mindössze egyszer kellett játékba avatkozni, igaz, a hosszabbítás perceiben sem ő védett, hanem Kocsis Bence lőtte bele a labdát. A félidő krónikájához tartozik még, hogy a hajrában cserélni kényszerültek a vendégek. Baráth Botond sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot, Otigba Kenneth érkezett a helyére.

A szünetben hármas cserével próbált frissíteni a csapatán Pintér Attila. A második félidő sem hozott azonban jobb játékot, mint az első, de legalább a gólok nem maradtak el. Az 59. percben Otigba terült el a hazai 16-oson belül egy hatalmas ordítással együtt. Úgy tűnt, hogy a játékvezető továbbot int, csakhogy végül 11-est ítélt az angyalföldiek javára. Az ismétlések nem igazán mutatták azt, hogy Benkő-Bíró Norbert szabálytalankodott a Vasas védőjével szemben. A megítélt büntetőt Tóth Milán végezte el, a labda a jobb alsó sarokban kötött ki. A 72. percben a hazaiak is 11-eshez jutottak. Elsőre egyértelműnek nézett ki, hogy Doktorics Áron kézzel blokkolta Kocsis lövését, ám a visszajátszás alapján az látszott, hogy a védő testéről pattant a kezére a labda, ezt pedig nem szokták szabálytalannak ítélni. A BVSC büntetőjét Pekár László végezte el, és bár Kiss Ágoston érezte az irányt, ez a lövés is a kapuban kötött ki. Már szinte mindenki elkönyvelte, hogy döntetlen eredménnyel zárul a találkozó, egyvalakit kivéve. A 96. percben a csereként beállt Kelemen Patrik 40 méterre a kaputól észrevette, hogy Kiss kint áll a kapujából, kapura ívelt, a labda pedig a léc alá vágódott. Kiss hiába hátrált, nem tudott már menteni. A Vasas újabb fontos meccset bukott el, a BVSC viszont égetően fontos három pontot szerzett.

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSÉRŐL IDE KATTINTVA LEHET OLVASNI.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 25 16 4 5 49–34 +15 52 2. Kazincbarcika 25 12 9 4 44–22 +22 45 3. Vasas FC 25 13 3 9 39–30 +9 42 4. Kozármisleny 25 12 6 7 38–34 +4 42 5. Szentlőrinc 25 10 10 5 33–23 +10 40 6. Szeged-Csanád GA 25 8 10 7 28–27 +1 34 7. Mezőkövesd 25 9 6 10 36–32 +4 33 8. Budapest Honvéd 25 9 5 11 33–36 –3 32 9. BVSC-Zugló 25 7 10 8 23–26 –3 31 10. Soroksár SC 25 8 6 11 34–38 –4 30 11. Budafoki MTE 25 8 6 11 36–45 –9 30 12. Csákvár 25 8 5 12 33–40 –7 29 13. FC Ajka 25 7 8 10 29–36 –7 29 14. Békéscsaba 25 7 7 11 24–28 –4 28 15. Gyirmót FC Győr 25 6 9 10 34–39 –5 27 16. Tatabánya 25 6 4 15 23–46 –23 22

PERCRŐL PERCRE