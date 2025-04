Kiállításokkal tarkított meccsen, Gyirmóton ért véget a Kisvárda győzelmi sorozata

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–1 (1–1)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 556 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Aradi József, László István)

GYIRMÓT: Rusák – Csörgő V., Papp M., Hudák D. (Kovács D., 13.), Hajdú Á. – Katona M. (Gajdos, 84.), Kiss N. – Horváth R. (Adamcsek, 84.), Madarász M. (Iván A., 63.), Ugrai (Hudák M., 63.) - Piscsur. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

KISVÁRDA: Popovics – Lippai T., Matic, Chlumecky – Körmendi, Popoola, Soltész I. (Stefan, 79.), Soltész D. (Pap Zs., 79.) – Bíró B. (Puclin, 72.), Matanovics (Szőr, a szünetben), Mesanovic (Molnár G., 15.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Piscsur (45+1.), ill. Matic (45+3.)

Kiállítva: Iván A. (81.), Helembai (90+2, a kispadon), ill. Popoola (27.), Körmendi (81.)

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Nagyon hektikus meccs volt, gyengén kezdtünk, de a kiállítás megváltoztatta a találkozó menetét. Sok energiát mozgósítottak a csapatok, de hat meccslabdát is kihagytunk, és ez döntőnek bizonyult.

Révész Attila: – Sajnos a sérülések rányomták a mérkőzés hangulatára a bélyeget, egyenlő létszámban fölényben játszottunk, és a kiállítás után is bíztam csapatomban, bár többen is közülünk gyengébben játszottak. A gyors gólváltást követően azt gondolom, hogy a második félidőben kontrából meg tudtuk volna nyerni a mérkőzést.

Molnár Gáborék (pirosban) ezúttal nem tudtak nyerni(Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Gyirmót)

ÖSSZEFOGLALÓ

Erős kisvárdai mezőnyfölénnyel kezdődött a mérkőzés, majd a 10. percben Hajdú szabálytalankodott Popoolával szemben, ami után büntetőt ítélt a játékvezető, Soltész Dominik tizenegyesét azonban védeni tudta Rusák. A 15. percben riasztó jelenetek zajlottak: Hudák Dávid és Mesanovic fejelt össze olyan keményen, hogy mindkettejüket le kellett cserélni. A gyirmótiaknak is voltak közben helyzetei, Ugrai lövéseit azonban hárította Popovics. A 27. percben aztán emberhátrányba került a Kisvárda, Popoola ugyanis néhány perc alatt összeszedte a második sárga lapját is.

A kiállítás után veszélyesebb volt a Gyirmót (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Gyirmót)

A meccs képe ezután alaposan megváltozott, a kisalföldi csapat átvette az irányítást, az éllovas pedig védekezésre kényszerült. A hazai helyzetek végül góllá értek, az első félidő rendes játékidejének utolsó másodperceiben Piscsur fejesét még bravúrral védte Popovics, és Lippainak is sikerült a gólvonal elől tisztáznia, ám másodpercekkel később már tehetetlen volt a vendégek kapusa Piscsur lövése után. A gyirmótiak azonban nem örülhettek sokáig a vezetésnek, mert két perccel később egy jobb oldali várdai szöglet után Matic fejes góllal egyenlített.

Matic (4) a szünet előtt egyenlített (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Gyirmót)

A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott a gyirmóti emberelőny dacára, helyzetből viszont kevesebb adódott, mint az első félidőben. A hajrá elején Szőr Levente, majd Kiss Norbert próbálkozott átlövéssel, mindkét kapus a helyén volt. A 81. percben aztán nem a focié volt a főszerep: Körmendi Kevin torolt meg egy vélt szabálytalanságot úgy, hogy messziről érkezve nagyon csúnyán beleszállt Katona Mátéba – Hanyecz Bence egyből felmutatta neki a piros lapot, majd a kiállított játékosnak nekieső gyirmótiak közül Iván Alexet is kiállította a játékvezető. A 86. percben volt még egy gyirmóti helyzet, Gajdos azonban nem talált kaput, a 94. percben pedig Szőr csúsztatott kapu mellé, miközben Helembai Márk a kispadon kapott piros lapot.

Piscsur (sárgában) gólt szerzett, ez egy pontot ért (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Gyirmót)

Az iksz azt jelenti, hogy megszakadt a Kisvárda győzelmi sorozata, de hétpontos előnye megmaradt Révész Attila csapatának a Kazincbarcika előtt, mivel a borsodiak is döntetlent játszottak. Nem szakadt meg viszont a sorozat a másik oldalon: immár kilenc meccs óta nem tud győzni a gyirmóti együttes. 1–1

Kiesőzónában a sárga mezes Gyirmót (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Gyirmót)

