Ollózós gól döntött: Kántor hőssé vált, a Soroksár legyőzésével kapaszkodik a Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–SOROKSÁR SC 3–2 (1–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3127 néző. Vezette: Kovács Imre (Szalai Balázs, Baghy Csaba)

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csonka B. – Pauljevics, Szamosi (Somogyi Á., 60.), Csontos D., Hangya (Pekár I., a szünetben) – Keresztes N. (Kántor, 60.), Pinte (Vernes, 89.), Medgyes Z. (Sigér Á., 90+1.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

SOROKSÁR: Mergl – Nagy O., Króner, Say (Dhonata, a szünetben), Csemer (Tumma, a szünetben) – Vass Á. (Dobos Á., 90.), Németh E. – Szabó Sz. (Manner, 77.), Korozmán, Halmai (Kundrák, 77.) – Lovrencsics B. Megbízott edző: Dejan Milovanovics

Gólszerző: Szabó A. (5.), Króner (74. – öngól), Kántor (84.), ill. Lovrencsics B. (52.), Szabó Sz. (63.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, már ekkor eldönthettük volna a meccset. Szünet után fordított a Soroksár, de minden nehézség ellenére sikerült begyűjtenünk a három pontot.

Dejan Milovanovics: – Az első rögzített helyzetből gólt kaptunk, pedig tudtuk, hogy ez a hazaiak erőssége. Ez aztán rá is nyomta bélyegét az első félidőre. A fordulás után más felfogásban játszottunk, fordítottunk is. Nem volt benne a meccsben egy kettőnél, hogy vereséget szenvedünk.

A Honvéd magabiztosabban játszott az első félidőben, majd hátrányba került, de fordítani tudott (Fotó: Erdei László/Budapest Honvéd)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Honvéd és a Soroksár is győzelmi kényszerben lépett pályára, a fordulót megelőzően a hazaiak a 15., a vendégek pedig a 14. pozíciót foglalták el a tabellán, ráadásul annak tudatában léphettek pályára, hogy a sereghajtó Tatabánya három ponttal hagyta el Budafokot.

A kispestiek ennek megfelelően kezdték a mérkőzést, és az ötödik percben megszerezték a vezetést. Jobb oldali szögletet követően Szabó Alex gyönyörű mozdulattal, kapásból vette be Mergl Szabolcs kapuját, előnyhöz juttatva csapatát. A Honvéd a félidő javarészében uralta a játékot, de a megnyugtató második gól nem akart megszületni. A félidő vége előtt majdnem összejött az egyenlítés a soroksáriaknak, Németh Erik 30 méterről eleresztett bombája azonban a lécen csattant.

Hamar vezetést szerzett a Honvéd Szabó Alex gyönyörű mozdulatát követően (Fotó: Erdei László/Budapest Honvéd)

A második félidőben egyenlített a Soroksár. Halmai Ádám bal oldali beadására Lovrencsics Balázs érkezett kiváló ütemben, és közvetlen közelről a kapuba bólintott, majd 11 perccel később már a vezetést is megszerezték a sárga-feketék. Egy jobb oldali passznál úgy tűnt, Baki Ákos tisztázni tud, ám becsúszva nem találkozott a labdával, így Szabó Szilárd mehetett egy az egyben a kapura, majd védhetetlenül bombázott a rövid felső sarokba.

Kemény csata zajlott, igazi fővárosi, alsóházi helyosztó (Fotó: Erdei László/Budapest Honvéd)

A kispesti csapat a folytatásban magasabb fokozatra kapcsolt, a csereként beálló Kántor Kevin kapott remek labdát a jobb oldalról, de nem ő talált be, hanem a menteni igyekvő Króner Martinról pattant be a kapuba a labda. Nem sokkal ezután ismét Kántor Kevin volt a főszereplő, aki élete egyik legszebb találatával, gyönyörű ollózó mozdulattal megszerezte a vezetést a vörös-feketéknek. Innen már nem tudott visszakapaszkodni a Soroksár, így a kispestiek rendkívül fontos három ponttal gazdagodtak. 3–2