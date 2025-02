NB II: hat gól Békéscsabán, élre ugrott a Kisvárda, már harmadik a Vasas, idegenben nyert az Ajka

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

Vasas FC–Budafoki MTE 2–0 (Tóth M. 34. – 11-esből, Barkóczi Barnabás 58.) – Kiállítva: Lorentz (33.), Kálnoki-Kis (71.) – mindkettő Budafok – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

KISVÁRDA MASTER GOOD–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 2–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1125 néző. Vezette: Katona Balázs (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)

Kisvárda: Popovics – Stefan (Körmendi, 82.), Matic, Chlumecky, Soltész D. – Cipetic, Bíró B. (Szőr, 71.), Soltész I. (Puclin, 71.) – Gyurkó, Matanovics (Molnár G., 66.), Mesanovic. Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Tatabánya: Lóth – Buna (Vida K., 66.), Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B., Katona K. (Varga D., 27.) – Soltész B., Vass P. (Letenyei, 66.), Lapu (Árvai, a szünetben) – Eördögh (Kiprich D., 84.), Csernik. Megbízott vezetőedző: Nagy Richárd

Gólszerző: Gyurkó (1–0) a 48., Árvai (1–1) a 73., Cipetic (11-esből, 2–1) a 81. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Az első félidőben nagy fölényben játszottunk, de helyzetünk csak kettő volt, igaz, azok szinte kihagyhatatlannak tűntek… Szünet után jól kezdtünk, majd az egyenlítés után is sikerült újítanunk, és megérdemelten nyertünk.

Nagy Richárd: – Rengeteg minden visszaköszönt abból, amit az utóbbi napokban gyakoroltunk. Összességében mégis megérdemelt az ellenfél győzelme, de ha már kiegyenlítettünk, jó lett volna kihúzni iksszel a végéig.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–FC AJKA 0–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 681 néző. Vezette: Sipos Tamás (Baghy Csaba, Ring Kevin)

SZEGED: Veszelinov – Palincsár, Szilágyi Z., Horváth M., Tóth B. (Kotula, a szünetben), Kurdics (Sarr, 62.) – Haris (Erdei C., a szünetben), Márkvárt, Mohos (Herczeg, 81.) – Varga B. (Borvető, 57.), Novák Cs. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Kenderes, Jagodics B., Garai (Szabó B., a szünetben) – Csizmadia Z., Tóth G. – Doncsecz (Borsos, 56.), Sejben (Kopácsi, 81.), Babos (Frák, 64.) – Szarka Á. (Bobál G., 81.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Csizmadia Z. (0–1) a 20., Csizmadia Z. (0–2) a 31. percben

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Az Ajka okosabban futballozott nálunk, azaz kihasználta tapasztalt játékosai rutinját, mi pedig energia nélkül játszottunk. Az ellenfél két helyzetből két gólt szerzett. Meg kell tanulnunk olyan csapat ellen is jól teljesíteni, amely a meccs nagy részében 20 méterre a kapujától védekezik. A második félidőben már voltak jó akcióink, lehetőségeink, ezek azonban gól nélkül maradtak. Talán az előző két siker elaltatott minket, ezt át kell beszélnünk a következő időszakban, hiszen ez nagyon veszélyes szituáció a futballban. Minden meccs azt mutatta ebben a fordulóban, hogy kiegyensúlyozott a bajnokság.

Gaál Bálint: – A meccs alapján nagyon jól felkészültünk a Szegedből, végre mi szereztük az első gólt, és a csapat csak dicséretet érdemel a mutatott játékért. Ez a siker nem az én érdemem, hálás vagyok Schindler Szabolcsnak, sokat tanultam tőle az elmúlt egy évben. Ő készítette fel a csapatot a télen, én csak új impulzust hoztam, a munka érdemi része az elődömé.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SOROKSÁR SC 4–2 (4–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 620 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Márkus Péter)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Csató M., Viczián, Mikló (Pelles, 87.) – Gyenti, Tóth M. (Kovács K., 65.), Hodonicki (Hursán, 65.), Kővári – Harsányi I. (Ferencsik, 87.), Czékus (Kóródi, 90.). Vezetőedző: Csató Sándor

SOROKSÁR: Mergl – Nagy O., Say, Csemer, Németh E. – Vass Á., Köböl (Somfalvi, a szünetben)– Manner (Dragóner F., 82.), Halmai (Korozmán, a szünetben), Kundrák (Dobos Á., a szünetben) – Lovrencsics B. (Bagi, 82.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Harsányi I. (1–0) az 1., Czékus (2–0) az 5., Mikló (3–0) a 18., Czékus (4–0) a 35., Lovrencsics B. (4–1) a 38., Németh E. (4–2) az 52. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Minden edző álma így kezdeni egy mérkőzést. Amit elterveztünk, az bejött, a pontrúgásaink veszélyesek voltak, de négy nulla után is tudtam, hogy nem lehet megnyugodni. A szünet után kaptunk is egy újabb gólt, de azután sikerült rendezni a sorokat. Megérdemelt győzelmet arattunk.

Lipcsei Péter: – Nem esett jól, hogy még le sem ültem a kispadra, és a huszadik másodpercben már gólt kaptunk, majd az ötödik percben újra. A második félidőben már elfogadhatóan játszottunk, de ez akkor is csúnya volt, nem szabad négy gólt kapni. Jól szálltak be a cserék, a második játékrészt megnyertük, ám ezzel nem kerültünk beljebb. Le a kalappal a játékvezető előtt, szenzációsan vezette a mérkőzést.

GYIRMÓT FC GYŐR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–4 (0–3) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Gyirmót, Alcufer Stadion, 372 néző. Vezette: Lovas László (Mohos Milán, Topálszki Szabin)

GYIRMÓT: Hársfalvi – Lányi (Miknyóczki, 56.), Hudák D., Papp M., Hajdú Á. – Katona M. – Horváth R., Madarász M. (Piscsur, a szünetben), Hudák M. (Kovács D., 41.), Gajdos (Kicsun, 41.) – Ugrai (Kelemen, 69.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Pál B., Karacs, Varga B. – Farkas A. (Mondovics, a szünetben), Mészáros D. (Major M., 86.), Dusinszki – Haragos (Ominger B., 79.), Nagy Z. (Gazdag V., 79.), Szabó B. (Dencinger, 63.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Pál B. (0–1) a 31., Nagy Z. (0–2) a 38., Szabó B. (0–3) a 40., Nagy Z. (0–4) az 51. percben

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – Értékelhetetlen és elfogadhatatlan volt az első félidei teljesítményünk, óvodás gólokat kaptunk, és erre nem mentség a hétközi Magyar Kupa-meccs. A második játékrészben már voltak lehetőségeink, de nem sikerült gólt szereznünk.

Tóth Balázs: – Büszke vagyok a csapatra. Örülök, hogy kapott gól nélkül zártuk a mérkőzést, valamint annak is, hogy ennyi fiatalnak játéklehetőséget tudtam adni.

SZENTLŐRINC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sportközpont, 400 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás).

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Dinnyés, Kiss-Szemán – Vingler (Szolgai, 73.), Rab – Bőle (Samson, 83.), Nyári P. (Papp Cs., 61.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Novák Zs., 61.). Vezetőedző: Waltner Róbert

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Csirmaz, Bora, Zachán, Hornyák – Posztobányi, Bertus (Vajda S., 90+2.) – Szendrei (Oláh B., 72.), Zvekanov, Cibla (Krausz, 72.) – Szalai J. (Kojnok, 62.). Megbízott edző: Tököli Attila

Kiállítva: Csirmaz a 60. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Rengeteg helyzetet kihagytunk, továbbá két tizenegyest elvettek tőlünk. A mutatott játékunkra viszont lehet építeni a jövőben.

Csertői Aurél: – Sajnálom, hogy a játékvezető belenyúlt a mérkőzésbe, mert a kiállított futballistánk két sárga lapját nem éreztem jogosnak. De kihúztuk a végéig kapott gól nélkül.

BVSC-ZUGLÓ–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 246 néző. Vezette: Móri Tamás (Vrbovszki Pál, László István Sándor)

BVSC: Erdélyi B. – Benkő-Bíró, Hesz, Vinícius, Király Á. – Hidi P., Tóth K. (Nemes M., 88.) – Székely K. (Májer, 75.), Kocsis B. (Nwchukwu, 65.), Pekár L. (Bacsa, 88.) – Tóth Á. (Batai, 65.). Vezetőedző: Csábi József

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai N., Polgár K., Debreceni Á., Demeter – Lucas, Varga J. – Szabó M. (Herjeczki, 71.), Kártik, Pintér Á. – Ramos (Katona I., 80.). Vezetőedző: Erős Gábor

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Úgy gondolom, hogy a meccstervünk megvalósult. Bár nagy labdabirtoklási fölényben volt a Kazincbarcika, a nagyobb lehetőségek előttünk adódtak, ezért van egy kis hiányérzetem, de annak nagyon örülök, hogy azt kaptam a csapattól, amit ősszel sokszor láthattam.

Erős Gábor: – Nem vagyok elégedetlen az egy ponttal, de tény, hogy nem sikerült annyi minőségi helyzetet kialakítani, mint amennyit szerettünk volna, illetve amik adódtak, azokat nem tudtuk jól kihasználni. A veretlenségi sorozatunk azonban már tízmeccses, erre büszkék vagyunk, de ez a pohár most félig üres.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny (Tv: M4 Sport)