Lila-fehér öröm a zöld-fehérek ellen: 1652 nap után nyert a Békéscsaba Ajkán

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

FC AJKA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–1 (0–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Iványi Gábor (Kulman Tamás, Király Zsolt)

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Tar, Jagodics B., Szabó B. – Kopácsi (Csizmadia Z., 73.), Tóth G. – Doncsecz (Major G., 62.), Sejben (Babos, 73.), Borsos (Kenderes, 52.) – Szarka Á. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Viczián, Fazekas L., Kővári (Ferencsik, 85.) – Gyenti, Hodonicki, Tóth M. (Kovács K., 70.), Mikló (Kóródi, 70.) – Harsányi I. (Vólent, 79.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Czékus (76. – 11-esből)

Kiállítva: Tar (50.)

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Tudtuk, hogy élet-halál meccs vár ránk. Az első félidő nagy részében a mezőnyben folyt a játék, de megvoltak a helyzeteink, tudatosan engedtük át a területeket. A második játékrészben a kiállítás átrendezte a mérkőzést, és egy újabb hiba után egy büntetővel kikaptunk. Azt látjuk hétről hétre, hogy ez kevés az NB II-ben, és most szerencsénk sincs, mert rendre rosszul jövünk ki a kétes szituációkból.

Csató Sándor: – Nagyszerűen küzdöttünk, amit elterveztünk, azt sikerült megvalósítani, gyorsak voltunk az átmenetekben és gyorsan oda tudtunk érni az ellenfél kapuja elé. Elégedett voltam a mai teljesítményünkkel, örülünk a három pontnak, az Ajkától másra számítottam, és ezzel nem megbántva a hazaiakat.

ÖSSZEFOGLALÓ

„Ezt a meccset meg kell nyernünk” – jelentette ki határozottan a hazai szektorban egy törzsszurkoló kevéssel a kezdő sípszó előtt. Ahogy az említett szurkoló, úgy a többi ajkai szimpatizáns sem lehetett teljesen elégedett az őszi idénnyel, hiszen kedvenceik mindössze 18 pontot gyűjtöttek, hazai pályán kilenc meccsen ötször ikszeltek, győzelemnek pedig csak augusztus végén, illetve december elején örülhettek a Városi Sportcentrumban.

Az elmúlt években a tavaszi szakasz rendre huszárosra sikeredett Ajkán, ahol ezúttal is valami hasonlóban bíztak, ráadásul bár a zöld-fehérek csak hat mérkőzést vívnak hazai környezetben, ezeken öt alkalommal is közvetlen riválist fogadnak. A bakonyiak február harmadik vasárnapján a tabellaszomszédnak számító, de tavaly nyáron fordított szereposztásban 3–0-s győzelmet arató, idegenben eddig halvány teljesítményt nyújtó Békéscsaba 1912 Előrét látták vendégül: a visszavágás reménye élénken élt az ajkaiakban, ám a dolgukat betegségek nehezítették, emiatt hiányzott a Bobál, Garai, Pantovics, Szabados, Zsolnai különítmény.

A sokak által „hatpontos meccsnek” ítélt meccs első félideje felejthető játékot és kevés helyzetet hozott, a kilátogató szurkolók kevésszer szisszenhettek fel: a 10. percben Doncsecz lövését követően Uram szép mozdulattal szögletre kotorta a labdát, majd nem sokkal később Kovács Nikolasz 16 méterről tévesztett célt. A gólhoz viszont kétségkívül a vendégek jártak közelebb, amikor a 27. percben Czékus 17 méteres lövése nagyon kevéssel ment mellé.

A térfélcsere után rögtön nagyon nehéz helyzetbe hozták magukat a zöld-fehérek, a 49. percben ugyanis Tar Zsolt két sárga lap begyűjtése után kiállni kényszerült: előbb Czékussal szemben szabálytalankodott, majd az eset után összeakaszkodott Harsányival. Az emberelőnybe kerülő csabaiak a folytatásban egyre nagyobb mezőnyfölénybe kerültek, ehhez kapcsolódóan a lehetőségek is érkeztek, Horváth kapusnak többször bravúrt kellett bemutatnia. A 76. percben aztán az ajkaiak hálóőre is tehetetlen volt, amikor az ötös környékén Szarka kezére pattant a labda, a megítélt tizenegyest pedig Czékus Ádám a kapu bal oldalába lőtte (0–1).

A reménytelen helyzetbe kerülő ajkaiak a hajrában próbáltak ugyan pontot menteni, de sok pontatlanság jellemezte a játékukat, s igazán veszélyes lehetőségig nem is jutottak el. A zöld-fehérek második tavaszi mérkőzésükön is pont nélkül maradtak, ráadásul ezúttal sem találtak be, így már több mint 180 perce gólképtelenek. Ezzel szemben a lila-fehérek két meccsen négy pontot gyűjtöttek, ennek köszönhetően a két csapat helyet cserélt a tabellán, mi több, a viharsarkiak egy hosszú sorozatot is megszakítottak, hiszen 1652 nap után nyertek ismét Ajkán – erre legutóbb 2020 augusztusában volt példa.

PERCRŐL PERCRE