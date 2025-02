Győzelemmel kezdett Jovics a szegedi kispadon

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 2–0 (1–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 893 néző. Vezette: Nagy Norbert (Tőkés, László)

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi, Horváth M., Tóth B. – Palincsár (Könczey, 72.), Haris, Erdei, Varga Gy. (Biben, 80.) – Mohos, Papp Á. (Kurdics, 72.), Novák (Borvető, 86.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics

TATABÁNYA: Bese B. – Csernik, Harsányi, Jagodics M. – Katona K. (Vass P., 58.), Eördögh, Derekas, Szegleti – Vida K. (Soltész B., 83.), Lapu (Varga D., 58.), Jelena (Lawrenzo, 68.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

Gólszerző: Varga Gy. (18.), Borvető (89.)

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – A klub és a játékosok számára is nagyon fontos meccs volt ez, és legalább ilyen fontos győzelem volt. Mindig jó három ponttal kezdeni egy szezont. Az első félidőt szinte végig kontrolláltuk, főleg a középpályán, de nem hoztunk jó döntéseket a pálya utolsó harmadában. Próbáltuk irányítani a meccset, ki is dolgoztunk pár lehetőséget, és a rögzített szituációkból voltunk veszélyesek. A második félidőben kiegyenlített játék zajlott, ellenfelünk ekkor jobban játszott. Az utolsó tizenöt percben kicsit tudatosan visszahúzódtunk, majd megszereztük a második gólt, ami elég volt a három ponthoz. Örülök, hogy Veszelinov és Erdei jó játékkal mutatkozott be. Vogyicska és Kotula sérülése miatt nem játszhatott, előbbi visszatérésére még többet kell várnunk, Kotula viszont a jövő héten csatlakozhat hozzánk.

Gyürki Gergely: – Mi az NB III-ból jöttünk, nekünk ünnep volt egy ilyen stadionban játszani. A rögzített szituációk döntötték el a meccset, ezt sajnálom, mert indokolatlan szituációkban szabálytalankodtunk. Bár többet birtokolta a Szeged a labdát, nem láttam különbséget a két tizenhatos között. A problémánk az előkészítésben és a befejezésben volt, ebben kell előrelépnünk, ekkor tudunk eredményesek lenni ebben az osztályban.

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét csapat kezdő tizenegyében két-két téli szerzemény kapott helyet a tavaszi nyitányon: az óvatos kezdés után a Szeged vette át a meccs irányítását, és Varga György Balázs távoli bombájával meg is szerezte a vezetést. A folytatásban ugyan volt egy periódus, amelyben szorongatott a Tatabánya, de Veszelinovtól nem volt szükség bravúrra. A térfélcserét követően is hasonló mederben zajlott a meccs egy-egy kisebb lehetőséggel, viszont a hajráig maradt az 1–0, reményt jelentve a Tatabányának. A 89. percben aztán eldőlt a meccs: a pár másodperccel korábban beálló Borvető Áron egy beívelt szabadrúgásból fejelt a hosszúba, lezárva a találkozót. A Szeged visszavágott a Tatabányának az őszi vereségért, Alekszandar Jovics pedig győzelemmel debütált a szegedi kispadon. 2–0