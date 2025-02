A tabella ezúttal hazudott: a kieső helyen álló Honvéd kiütötte a Kozármislenyt

A korábbi Honvéd-edző, Pinezits Máté kettőt változtatott a szünetben – két szélső állt be –, azonban csapata semmivel sem lett veszélyesebb. Sőt, a harmadik gólját is megszerezte a kispesti együttes, ismét Ihrig-Farkas volt eredményes fejjel. Gyorsan szépíthetett volna a mislenyi csapat, Kócs-Washburn Erik forgácsolta szét a lécet távoli lövésénél. Később még Lacza Alexnek akadt egy helyzete, de igazából nem volt sansza a Kozármislenynek, hogy megszorongassa ellenfelét.

Ez nem Pesti Zoltánék (bordóban) mérkőzése volt (Fotó: Árvai Károly)

Nyilván a fővárosiaknak már nem volt sürgős, de a hajrában még néhányszor megiramodtak, amiből két gól is kijött két perc különbséggel. Előbb Bévárdi Zsombor szöglete után az a Kántor Kevin talált be fejjel, akit a múlt héten igazolt a klub a svájci ötödosztályból. Majd a magyar-olasz csatár majdnem meglőtte a második gólját is a debütálásán, ám Átrok Zalán elrúgta előle a labdát, ami a saját kapujának jobb felső sarkába vágódott.

A várakozásokkal ellentétben nagyon sima győzelmet aratott a Honvéd, és a következő körben az Ajkához látogat, amely két ponttal előzi meg a 14. helyen. A Kozármisleny a csúnya vereség ellenére csak a mai meccs miatt szomorkodhat, hiszen továbbra is három pontra van a feljutó helyektől, tehát még így is kinézhet számára egy bravúros idény. 5–0



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 18 10 3 5 33–27 +6 33 2. Kazincbarcika 18 9 6 3 35–16 +19 33 3. Vasas FC 18 9 3 6 27–21 +6 30 4. Kozármisleny 18 8 6 4 27–24 +3 30 5. Szentlőrinc SE 18 7 6 5 21–18 +3 27 6. Csákvár 18 7 4 7 27–27 0 25 7. Szeged-Csanád GA 18 6 7 5 20–17 +3 25 8. Budafoki MTE 18 6 6 6 26–32 –6 24 9. Békéscsaba 18 6 5 7 19–19 0 23 10. BVSC-Zugló 18 5 8 5 14–16 –2 23 11. Gyirmót FC Győr 18 6 4 8 29–32 –3 22 12. Soroksár SC 18 6 4 8 24–27 –3 22 13. Mezőkövesd 18 5 6 7 24–24 0 21 14. FC Ajka 18 5 6 7 22–26 –4 21 15. Budapest Honvéd 18 5 4 9 24–27 –3 19 16. Tatabánya 18 4 2 12 16–35 –19 14

