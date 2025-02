A Kisvárda kétgólos hátrányból fordított Budafokon a második félidőben

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–4 (2–0)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep. Vezette: Derdák Marcell (Aradi József, Halmai Kristóf)

BUDAFOK: Dúzs – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Horváth O. (Kalmár O., 57.) – Sztojka (Kun B., 66.), Németh M. (Nándori, 57.) – Szűcs P., Zuigeber (Merényi, 57.), Rétyi (Kovács D., 84.) – Vasvári. Vezetőedző: Nikházi Márk

KISVÁRDA: Popovics – Jovicic (Stefan, 25.), Matic, Chlumecky (Szőr, a szünetben) – Cipetic, Bíró B., Soltész I., Soltész D. – Molnár G. (Pap Zs., 86.) – Szpaszics (Gyurkó, a szünetben), Mesanovic (Matanovics, 69.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Vasvári (33., 45+3. – az elsőt 11-esből), ill. Bíró B. (49.), Mesanovic (59.), Matic (79.), Matanovics (90+1.)

Zuigeber Ákos (jobbra) az első félidőben aktív volt, a szünet után már eltűnt a mezőnyben (Fotó: Árvai Károly)

ÖSSZEFOGLALÓ

Óriási helyzettel kezdődött a mérkőzés, az 1. percben Molnár Gábor lőhetett kétszer, de az elsőt Dúzs Gellért kiütötte, a másodikat pedig a kapu fölé vágta a rutinos támadó középpályás. Ezt követően viszont már a Budafok előtt adódtak lehetőségek, a hazaiak többször is megbontották a vendégvédelem jobb oldalát. Révész Attila le is hozta a 25. percben a jobb oldali védőjét, Aleksandar Jovicicot (Stefan Raúl váltotta), de ez nem hozta meg a várt eredményt.

Rétyi Róbertet (piros-feketében) nem igazán tudták tartani a vendégek (Fotó: Árvai Károly)

Rétyi Róberttel nem bírtak a kisvárdaiak, és a szélső több próbálkozás után a 33. percben ismét lőtt, majd a kipattanóra érkező Szűcs Patrikot buktatta Soltész Dominik a tizenhatoson belül. A büntetőt Vasvári Zoltán berúgta, majd a szünet előtt jött még két Rétyi-lövés, illetve egy újabb budafoki tizenegyes – ezúttal Martin Chlumecky kezezett a büntetőterületen belül. Ismét Vasvári állt a labda mögé, csakhogy ezúttal nem laposan, hanem félmagasan lőtt jobbra, Ilja Popovics kiütötte, ám a kipattanót a csatár gólra váltotta.

Zuigeber Ákos (piros-feketében) és Bernardo Matic csatája (Fotó: Árvai Károly)

Kétgólos hátrányban egészen más Kisvárda jött ki a szünet után, és négy perc alatt sikerült is szépítenie. Molnár kiugratását kezelte le Bíró Bence, majd szépen értékesítette a ziccert. Ezt követően több nagy helyzet is kialakult a hazai kapu előtt, Dúzs több bravúrt is bemutatott, de a védők is blokkoltak, amikor arra volt szükség. Az 59. percben már nem tudtak mit tenni a budafokiak, Soltész Dominik centerezését követően Jasmin Mesanovic talált be közelről, s egyenlített ezzel. Visszavehette volna a vezetést a BMTE, Vasvári előtt egy kisebb és egy nagyobb lehetőség is adódott, azonban egyikkel sem tudott élni.

Soltész Dominik (fehérben) két gólpasszt adott (Fotó: Árvai Károly)

Ezt megbüntette a vendégcsapat, Soltész Dominik szabadrúgása után Bernardo Matic fejese landolt a kapuban. Ugyan támadott a fővárosi gárda a hajrában az egyenlítésért, az ellenfél egy kontra végén lezárta a meccset, Marko Matanovics belőtte a ziccerét – a Kisvárda négy nyeretlen találkozó után újra győzni tudott. 2–4

Sok helyzetet hozott a mérkőzés (Fotó: Árvai Károly)

