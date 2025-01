A Szentlőrinc kölcsönvette a Paks középpályását – hivatalos

„Vezetőségünk is több poszton tervezi a keret megerősítését, amelyet a napokban meg is kezdett, hiszen a 23 éves Nyári Patrik személyében egy tapasztalt és egyben fiatal középpályás csatlakozik Waltner Róbert csapatához” – írja honlapján a Szentlőrinc.

A szombathelyi származású játékos végigjárta az Illés Akadémia ranglétráját, majd a Szombathelyi Haladás színeiben mutatkozhatott be az élvonalban is. Fiatal kora ellenére már 68 alkalommal lépett pályára a másodosztályban, nyolcszor pedig az élvonalban is megmutathatta magát.

„Már nyáron szóba került a szentlőrinci lehetőség, de sajnos akkor még sérüléssel bajlódtam, ami viszont már a múlt, így teljesen egészségesen készen állok arra, hogy segíthessem a csapatot a céljai elérésében – fogalmazott Nyári klubja honlapjának. – Rendkívül tetszett az a terv, amit a vezetőség és Waltner Róbert felvázolt számomra, így örömmel csatlakoztam a klubhoz. Úgy gondolom, a fejlődésem szempontjából a legjobb helyen vagyok, illetve az is segített a gyors döntéshozatalban, hogy sokakat ismerek az öltözőből. Szeretnék minél több góllal, gólpasszal segíteni az együttesnek, ami rám is pozitív hatással lenne.”

A középpályás Fehérváron, a III. Kerületnél, Siófokon és Szegeden is szerepelt korábban. Paksra 2022 januárjában igazolt, s amikor nem kölcsönben futballozott, leginkább a tartalékcsapatban jutott szóhoz, ebben az idényben öt NB III-as mérkőzésen kapott szerepet.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Ádám Martin (Aszterasz – Görögország, szabadon igazolhatóként), Könyves Norbert (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (FC DAC 1904 – Szlovákia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Szélpál Norbert (szabadon igazolható), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Kölcsönbe távozók: Nyári Patrik (Szentlőrinc), Skribek Alen (Diósgyőri VTK), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Nyári Patrik (Paks – kölcsönbe)

Távozott: Bíró Dominik (?), Hleba Tamás (PMFC)