Őrült mérkőzésen nyert a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

HR RENT-KOZÁRMISLENY–GYIRMÓT FC GYŐR 3–2 (0–1)

Kozármisleny, Kozármislenyi Stadion, 500 néző. Vezette: Berényi Tamás (Baghy Csaba, Sinkovicz Dániel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Beke P., 83.), Vajda R., Gajág, Turi – Horváth D., Major S. (Rácz L., 90+5.) – Kócs-Washburn, Kirchner (Koszovscsuk, 83.), Debreceni Z. (Cipf, a szünetben) – Pesti (Horváth P., 74.). Vezetőedző: Pinezits Máté

GYIRMÓT: Rusák – Lányi, Hudák D., Csörgő V., Hajdú Á. (Helembai, 13.) – Katona M. – Horváth R. (Madarász, 79.), Kovács D. (Miknyóczki, 63.), Kiss N. (Hudák M., 79.), Ugrai (Adamcsek, 63.) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Major S. (59.), Pesti (66.), Kirchner (73. büntetőből) illetve Ugrai (10.), Katona M. (82.)

Kiállítva: Kócs-Washburn (45.) illetve Piscsur (56.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés első része a mezőnyben folyt, a kapuk nem forogtak veszélyben. Majd már kezdte uralni a meccset a hazai csapat, de jött Ugrai révén egy gyirmóti gól. Ezután még volt pár kontrája a vendég alakulatnak, de nem tudtak újabb gólt szerezni. A félidő végére átvette az irányítást a Kozármisleny, de nem tudott egyenlíteni, sőt a félidő végén még emberhátrányba is került, mivel Kócs-Washburnt második sárga lap után kiállította a játékvezető. A második félidőt agilisan kezdte a Kozármisleny, látszott, hogy tíz emberrel is egyenlíteni és nyerni akarnak. Sok helyzet után mégis egyenlő lett a létszám amikor a játékvezető Piscsurnak is felmutatta a második sárga lapot. Ezután még nagyobb sebességgel támadott a hazai csapat és Major S. révén egyenlített, majd hét perc múlva Pesti kiharcolta a mislenyi vezető találatot is. Nem volt megállás, a Kozármisleny tovább rohamozott és jött is egy újabb vendég kiállítás, ezúttal Helembai kapta meg a második sárgáját és büntetőhöz jutott a Misleny. Kirchner magabiztosan értékesítette a büntetőt. Innen úgy tűnt eldőlt a mérkőzés, de érkezett ismét egy váratlan gyirmóti gól, amit Katona M. szerzett. Ezután belelkesedett a vendég csapat is, nagy rohanás lett a meccs vége, de gól már egyik oldalon sem született. Egy őrült találkozón nyert a Kozármisleny a Gyirmót ellen, az első félidőben még vezetett a vendég gárda, de a második félidőben megmutatta a Misleny miért áll a tabella második helyén a mérkőzés után.





PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolcfordulós veretlenségét az előző körben a BVSC ellen elveszítő HR-Rent Kozármisleny a legutóbbi négy bajnokiján csupán egy pontot gyűjtő Gyirmót FC Győr ellen.