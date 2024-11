NB II: a Honvéd visszacsúszott az utolsó helyre; sorozatban ötödször nyert a Kisvárda

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

A 17 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

Soroksár SC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 (Bódi Á. 80.) – Kihagyott 11-es: Köböl (43., Soroksár) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (Kovács N. 44., ill. Bartusz 26. – 11-esből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Opus Tigáz Tatabánya–BVSC-Zugló 2–1 (Jagodics M. 6., 77., ill. Hesz 36.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Budapest Honvéd FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (Medgyes Z. 13., ill. Novák Cs. 35. – 11-esből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 13 órakor kezdődött mérkőzések jegyzőkönyvei:

KISVÁRDA MASTER GOOD–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 800 néző. Vezette: Újhelyi Tamás (Punyi Mihály, Márkus Péter)

KISVÁRDA: Kovács M. – Széles, Jovicic, Chlumecky, Körmendi (Soltész D., 66.) – Cipetic (Camaj, 66.), Osztrovka, Szőr, Bíró B. – Mesanovic (Matanovics, 90+3.), Szpaszics (Molnár G., a szünetben). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Kovács G., Albert I. – Gyenti (Komáromi Cs., 72.), Szabó B., Hodonicki, Hursán (Pusztai, 72.; Vólent, 81.), Kővári (Vicizián, 81.) – Kóródi, Czékus (Sármány, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Molnár G. (1–0) a 71. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Az ellenfél stílusát és jelenlegi pozícióját ismerve, számítottunk rá, hogy ilyen mérkőzés vár ránk. A hosszú utazások miatt fáradtak is voltunk, a felkészülési menetrendünk is felborult, így egy célunk volt: bármilyen módon megszerezni a három pontot. Ez megtörtént, így tovább erősödött a csapategység. Nem lehet mindig sziporkázni, de most a cserék hozzátették a magukét. Sok szögletet és oldalszabadrúgást harcolunk ki, most is így született meg a győztes gólunk.

Csató Sándor: – Sajnálom ezt a mérkőzést, mert amit elterveztünk, nagyjából működött. Szerettünk volna szervezetten védekezni és kontrákat vezetni. El is jutottunk az ellenfél kapujáig, ám a Kisvárda kapusa kétszer is emberfelettit védett. A minőség végül a Kisvárda javára döntötte el a meccset egy villanással.

BUDAFOKI MTE–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Vrbovszki Pál, László István Sándor)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. (Horváth O., 82.) – Sztojka D., Németh M. (Kovács Dávid, 67.) – Zuigeber, Merényi (Rétyi, 59.), Szűcs P. (Szabó B., 59.) – Elek B. (Vasvári, 68.). Vezetőedző: Nikházi Márk

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi V., Lányi, Csörgő V., Helembai – Kiss N. (Hudák M., 90+2.), Katona M. – Horváth R. (Miknyóczki, 90+2.), Madarász M. (Kovács Dominik, a szünetben), Ugrai (Adamcsek, 71.) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Merényi (1–0) a 2., Ugrai (11-esből, 1–1) a 23. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Az előző évek meghatározó csapata az NB II-ben a Gyirmót, ma is igazolta jó hírét. Jól kezdtünk ismét; fel is hívtam a srácok figyelmet arra, hogy a kezdőrúgás után gyorsan pörögjenek fel. A gól után gyorsan növelhettük volna az előnyünket, sőt, akár le is rendezhettük volna a találkozót, de ezt nem tettük meg. A jogos gyirmóti tizenegyes után próbáltunk nyomni, de az utolsó harminc percben a vendégek kontráit hatástalanítanunk kellett. Két „játszó” csapat meccsén igazságos döntetlen született.

Tamási Zsolt: – Meg kell becsülnünk ezt a pontot, bár van némi hiányérzetem. „Bealudtunk” a mérkőzés elején, gyorsan hátrányba kerültünk, de negyedóra után kiegyenesedtünk, és kisvártatva egyenlítettünk is. A második félidő eleje tetszett, ekkor voltak távoli lövéseink, azonban később több kontralehetőségünk technikai hibákon bukott meg.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Kozármislenyi Stadion, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Máyer Gábor, Király Zsolt)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter, Vajda R., Gajág, Turi – Horváth D., Major S. – Cipf (Kócs-Washburn, 61.), Kirchner (Debreceni Z., 85.), Kiss B. (Koszovscsuk, 72.) – Barkóczi (Horváth P., 61.). Vezetőedző: Pinezits Máté

CSÁKVÁR: Zelizi – Murka, Umathum, Karacs, Varga B. – Farkas A. (Major M., 60.) – Szalai P. (Jablonszkij, 69.), Dusinszki (Baracskai, 81.), Juhász L. (Menyhárt, 69.) – Nagy Z., Gazdag V. (Szakály D., 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Schuszter (1–0) a 17., Horváth D. (2–0) az 59. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Elégedett lehetek, de nem feltétlenül a végeredmény miatt, bár az sem rossz. Hanem azért, mert bárkit is állítok be a csapatba, rendre jól illeszkedik bele az elképzelésünkbe, felveszi a ritmust. Nagyjából az történt, amit elterveztünk a kezdés előtt.

Tóth Balázs: – A mérkőzés elején én látni véltem egy tizenegyest, de az a büntető, amit a játékvezető megad. A szünet után igyekeztünk változtatni, az ellenfél akkor nem igazán erőltette a támadásokat, ám sajnos az egyéni pluszok hetek óta hiányoznak a játékunkból.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Vasas FC–Szentlőrinc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!