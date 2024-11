Meglepetésgyőzelmet aratott a Békéscsaba Budafokon

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–1 (0–0)

Budapest, BMTE Sporttelep, 200 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Mohos Milán, Márkus Péter)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis (Kovács D., 61.), Oláh B., Kalmár O. – Sztojka (Kun B., 88.), Szabó Bence (Németh M., a szünetben) – Zuigeber, Merényi (Szűcs P., a szünetben), Rétyi (Szerető, 75.) – Elek B. Vezetőedző: Nikházi Márk

BÉKÉSCSABA: Uram – Gyenti (Komáromi Cs., 75.), Kovács G., Viczián, Fazekas L., Kővári (Szatmári I., 60.) – Kóródi, Szabó Bálint, Hodonicki (Albert I., 89.), Mikló – Zádori (Tóth M., 75.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Gyenti (52.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – A mai napon nem játszottunk magunkhoz képest jól. Ettől függetlenül volt négy-öt ziccerünk a mérkőzésen. Az első félidőben nagy helyzetekben hibáztunk, majd a második elején kaptunk egy szerencsétlen gólt. Ezután ismét voltak ziccereink, de még a gólvonalról sem tudtuk berúgni a labdát. A jövő héten nehéz dolgunk lesz Szegeden, de szeretnénk sikerrel zárni az évet.

Csató Sándor: – Jó érzés azt hallani, hogy nyertünk. Sok olyan fordulón vagyunk túl, amikor hiába voltak meg a helyzeteink, de a győzelem nem sikerült. Elismerem szerencsénk is volt és Uram is nagyokat védett, de örülök, hogy végre mellénk állt Fortuna. Sokat tettünk ma azért, hogy megszerezzük a három pontot.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2024-es évben utolsó hazai mérkőzését játszotta a a Budafok. A fővárosiak ellenfele ezúttal az a Békéscsaba volt, amely szeptember vége óta, azaz közel két hónapja nem tudott bajnoki mérkőzést nyerni.

Rögtön a 12. percben megszerezhette volna a vezetést a Budafok, azonban Zuigeber beadása után Rétyi fejesét Uram nagy bravúrral tolta a jobb kapufára. A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de mindkét védelem jól állt a lábán, így a kapuba egyik csapat sem tudott betalálni.

A második félidő elején gyorsan vezetést szerezett a Békéscsaba. Az 52. percben Mikló kapott labdát a bal oldalon, majd mesterien, külsővel ívelt a hosszú sarok irányába, ahol Gyenti Kristóf fejelt a kapufa segítségével a bal alsó sarokba. A hajrára több poszton is változtatott a hazaiak vezetőedzője, Nikházi Márk. Ennek köszönhetően a Budafok be is szorította kapuja elé a csabaiakat, azonban a kapuba továbbra sem sikerült betalálniuk Elek Bencééknek. Az utolsó percekben Uram János, a Békéscsaba kapusa Elek kísérleteinél kétszer is hatalmas bravúrral védett, majd Lorentz találta el a felső lécet. 0–1

PERCRŐL PERCRE

Budafok-Békéscsaba (Fotó: Török Attila)

Budafok-Békéscsaba (Fotó: Török Attila)