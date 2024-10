Mervó Bence góllal mutatkozott be új csapatában, a Siófokban

Az NB III-ban szereplő BFC Siófok szombaton jelentette be Mervó Bence szerződtetését. A 29 éves támadó vasárnap a szünet után lépett pályára a Paksi FC II otthonában rendezett és 2–2-es döntetlenre végződő találkozón, amelynek az 58. percében talált be. Mervó a Győri ETO FC-nél kezdett futballozni, majd szerepelt a svájci FC Sion, a lengyel Slask Wroclaw, a Dunaszerdahely, a Budafok, míg legutóbb a Szentlőrinc SE színeiben. A kilenc évvel ezelőtti U20-as világbajnokságon öt találattal végzett a góllövőlista második helyén. Előző tétmérkőzését tavaly júniusban játszotta, azóta nem volt csapata.

A 10. fordulóban eddig történtekkel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az Északkeleti csoportban az így még mindig éllovas DEAC egymást követő második alkalommal kapott ki, ezúttal a Hatvannal szemben maradt alul – a Karcag és a Tiszafüred is egy-egy pontra van tőle. A Délnyugati csoportban élre állt a Nagykanizsa, az FC Főnix sorozatban negyedszer szenvedett vereséget, vasárnap a PTE-PEAC nyert vele szemben (5–0). A Délkeleti csoportban az ötmeccses veretlenségi szériával nyitó Monor mérlege megfordult: immár ötödik alkalommal maradt nyeretlen, most a Vasas II bizonyult jobbnak nála (2–0). Az Északnyugati csoportban a Bicske továbbra is remekel, 3–1-re diadalmaskodott a Budaörs felett, így már hétmeccses győzelmi sorozattal büszkélkedhet, s nyolc pont az előnye a bajnokságban.

NB III

10. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

Kecskeméti TE 1911 II–Pénzügyőr SE 3–1

Gyulai Termál FC–Csepel SC 1–0

BKV Előre–Budapest Honvéd FC II 0–0

Szegedi VSE-G-Falc Kft.–Martfűi SE 4–0

Meton-FC Dabas SE–Szolnoki MÁV FC 0–1

Monor SE–Vasas FC II 1–2

Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC 1–1

17.00: Tiszakécskei LC–ESMTK

AZ ÁLLÁS 1. Gyula 10 8 1 1 24–10 +14 25 2. Vasas II. 10 7 – 3 23–11 +12 21 3. Tiszakécske 9 7 – 2 18–7 +11 21 4. ESMTK 9 6 3 – 15–5 +10 21 5. Szeged VSE 10 6 1 3 23–17 +6 19 6. Honvéd II. 11 5 2 4 18–13 +5 17 7. Martfű 11 5 2 4 13–13 0 17 8. Monor 10 4 3 3 17–11 +6 15 9. Csepel 10 4 2 4 13–16 –3 14 10. BKV Előre 10 3 2 5 13–14 –1 11 11. Pénzügyőr 10 3 2 5 10–17 –7 11 12. Kecskemét II. 10 2 2 6 12–23 –11 8 13. Szolnok 10 2 2 6 7–20 –13 8 14. Hódmezővásárhely 10 1 5 4 11–16 –5 8 15. Tiszaföldvár 10 1 2 7 9–21 –12 5 16. Dabas 10 1 1 8 8–20 –12 4

DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II–BFC Siófok 2–2

Ferencvárosi TC II–Majosi SE 1–1

Bonyhád VLC–Iváncsa KSE 0–4

Dunaföldvár FC–FC Nagykanizsa 0–1

FC Főnix–PTE-PEAC 0–5

Dunaharaszti MTK–Szekszárdi UFC 0–0

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE–MTK Budapest II 5–1

Pécsi MFC–Kaposvári Rákóczi FC 1–1

AZ ÁLLÁS 1. Nagykanizsa 10 8 1 1 23–11 +12 25 2. Kaposvár 10 7 2 1 38–11 +27 23 3. Iváncsa 10 7 1 2 32–10 +22 22 4. FTC II. 10 6 4 – 23–8 +15 22 5. Pécsi MFC 10 6 1 3 23–10 +13 19 6. Siófok 10 4 4 2 14–12 +2 16 7. Paks II. 10 4 3 3 20–15 +5 15 8. Majosi SE 10 4 2 4 14–14 0 14 9. Dunaharaszti 10 3 4 3 10–13 –3 13 10. MTK II. 10 3 2 5 16–19 –3 11 11. FC Főnix 10 3 – 7 14–27 –13 9 12. PTE-PEAC 10 3 – 7 13–29 –16 9 13. Bonyhád 10 3 – 7 9–25 –16 9 14. Szekszárd 10 2 3 5 9–19 –10 9 15. Gárdony-Agárd 10 1 3 6 12–24 –12 6 16. Dunaföldvár 10 – 2 8 8–31 –23 2

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Debreceni EAC–FC Hatvan 0–1

Nyíregyháza Spartacus II–Debreceni VSC II 3–2

Diósgyőri VTK II F4R–Facultas Tiszafüredi VSE 0–0

Füzesabony SC Erőss Út–Salgótarjáni BTC 2–1

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Bacsó Beton-Cigánd SE 4–2

Putnok FC–Karcagi SE 3–1

Mátészalkai MTK–Kisvárda Master Good II 0–2

Sényő FC Selyem-Ber–Eger SE 2–2

AZ ÁLLÁS 1. DEAC 10 8 – 2 12–6 +6 24 2. Tiszafüred 10 7 2 1 19–13 +6 23 3. Karcag 10 6 2 2 23–11 +12 20 4. Tiszaújváros 10 5 2 3 15–12 +3 17 5. Eger 10 5 2 3 18–17 +1 17 6. Putnok 10 5 1 4 22–12 +10 16 7. Cigánd 10 4 2 4 18–14 +4 14 8. DVTK II. 10 4 1 5 13–14 –1 13 9. Hatvan 10 3 4 3 11–12 –1 13 10. Kisvárda II. 10 2 7 1 9–8 +1 13 11. DVSC II. 10 3 2 5 18–18 0 11 12. Nyíregyháza II. 10 3 2 5 17–17 0 11 13. Sényő 10 3 2 5 12–17 –5 11 14. Füzesabony 10 2 1 7 8–18 –10 7 15. Mátészalka 10 1 4 5 4–14 –10 7 16. Salgótarján 10 1 2 7 6–22 –16 5

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–FC Sopron 1–2

Kelen SC–Gyirmót FC Győr II 1–0

Puskás Akadémia FC II–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 3–0

Komárom VSE–Balatonfüredi FC 0–1

Dorogi FC–III. Ker. TVE 2–2

Bicskei TC–Budaörs 3–1

Érdi VSE–VSC 2015 Veszprém 0–2

Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia 2–0