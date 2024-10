Egy órán át emberhátrányban futballozva győzte le a Csákvár a Vasast

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–VASAS FC 2–1 (1–1)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. Vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Máyer Gábor)

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Murka, Karacs, Varga B. – Major M. (Szabó B., 73.), Farkas A., Dusinszki (Dencinger, 73.) – Haragos (Gregor, 85.), Nagy Z., Gazdag V. (Umathum, 39.). Vezetőedző: Tóth Balázs

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Ódor – Mamusits (Pintér F., szünetben), Hidi M. (Kapornai, 56.), Rácz B. (Szánthó, 56.), Urblík J., Doktorics – Könyves (Radó, 56.), Tóth M. (Bukta, 78.). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Gazdag V. (26.), Haragos (52.), ill. Tóth M. (15.)

Kiállítva: Karacs (38.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Hasonló meccsre készültünk, mint amilyen a legutóbbi kisvárdai összecsapásunk volt. Igyekeztünk tanulni az ottani hibáinkból, és azt játszottuk, amit szerettünk volna. Bár a kiállítás változtatott a mérkőzés képén, így is mi szereztünk gólt. Akik a pályán voltak, a szívüket is kitették a győzelemért. Különösen értékessé teszi a győzelmünket, hogy mindezt fiatalokkal a sorainkban értük el.

Pintér Attila: – Le kell ülnöm átbeszélni a helyzetünket Nagy Miklóssal. Amíg ellenfelünk három lövésből két gólt szerez, mi pedig nem tudjuk értékesíteni a ziccereinket, addig nincs miről beszélni…

ÖSSZEFOGLALÓ

Jó iramú, élvezetes összecsapást láthattak a nézők. Az első félidőben a két gólon – Tóth Milán és Gazdag Vajk találatán – kívül is akadt még gólszerzési lehetősége mindkét csapatnak, de Zelizi Patrik és Kiss Ágoston is bravúrral védte a kapuját. Fél óra elteltével kezdett kicsúszni az irányítás Derdák Marcell játékvezető kezéből, több szabálytalanságot is elnézett, és talán ennek lett a következménye, hogy érthetetlenül, egy percen belül kiállította a hazaiak csapatkapitányát, Karacs Dánielt.

A több mint egy félidőnyi emberelőnnyel óriási lehetőséghez jutott a Vasas, ám nem tudott élni vele. A fordulás után a hazaiak letámadása újabb gólt eredményezett Haragos Viktor jóvoltából, és mivel az angyalföldiek képtelenek voltak a kapuba találni, az óriási szívvel küzdő, egy órán át létszámhátrányban futballozó Csákvár otthon tartotta a három pontot. 2–1