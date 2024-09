Bódi Ádám: Élvezzük a játékot, erre sokan felkapták már a fejüket

Parádézik a Kazincbarcika. A borsodi együttes két vereséggel és egy döntetlennel kezdte a bajnokságot, ám a legutóbbi három bajnokiját megnyerte, kiváló formában ment a válogatott szünetre. A csapat előbb Budafokon nyert 5–0-ra, majd a Gyirmótot verte meg 2–1-re, a hétvégén pedig Tatabányán győzött 7–0-ra, így a tabella második helyéről várja a folytatást.

„Bíztunk benne, hogy ismét gólt tudunk szerezni a meccs elején, mint tettük azt Budafokon két hete, szerencsére ez össze is jött, Szabó Máté már a kilencedik percben betalált – mondta lapunknak Bódi Ádám, a Kazincbarcika középpályása, aki gólt és gólpasszt jegyzett a hétvégén. – Ezt követően sorra jöttek a gólok, a tizennyolcadik percben már négy nullára vezettünk, az ellenfél edzője nem is volt elégedett, cserélt, mi pedig élveztük a játékot. A szünetig még egyszer, a fordulás után további kétszer betaláltunk, ez is a terv része volt, annyi gólt szeretnénk szerezni, amennyit tudunk, a végén fontos lehet a gólkülönbség is. Arra figyeltünk, hogy a gólörömöket ne vigyük túlzásba, tiszteljük az ellenfeleinket, tekintettel voltunk a Tatabányára és a szurkolói­ra. Önbizalom-növelő győzelmet arattunk, ráadásul a fiatalperceket is gyarapíthattuk. A nyáron kilenc új játékos érkezett a klubhoz, tudtuk, hogy idő kell az összeszokáshoz, ám hamar összeálltak a dolgok, kialakult egy mag, a csapat pedig látványos és eredményes futballt játszik. Nem könnyű ilyen különbséggel nyerni, szoros meccsek vannak az NB II-ben, de mi az utóbbi időben kétszer is sok góllal győztünk. Remek úton járunk, a fejlődés már eredményekben is megmutatkozik. Megvan a célunk. Hogy mi? Nem mondom el, de mind egyénileg, mind csapatszinten nagy cél lebeg előttem.”

Bódi Ádám kiváló formában van, hétről hétre remekül futballozik, az idényben már két gólnál és hat gólpassznál jár.

„Nagyon motivált vagyok, minél több gólt akarok szerezni és gólpasszt kiosztani, élvezem a játékot, ahogy a társaim is. Élvezhető futballt játszunk, ami ritka az NB II-ben, azok is sokat tesznek a csapat játékához, akik csereként lépnek pályára. Említettem, hogy van egy erős mag, nem szeretnék senkit sem kihagyni, de meg kell említenem Varga József, Lucas, Kártik Bálint, Pethő Bence, Szabó Máté, Pintér Ádám és a saját nevemet is, mellettünk pedig további nagyszerű képességű játékosok alkotják a keretet. Továbbá a szakmai stáb tagjait is ki kell emelnem, remek taktikát dolgoztak ki, kiváló munkát végeznek. Ám a legfontosabb, hogy élvezzük a játékot, az eredmények jönnek, erre pedig sok ember felkapta már a fejét. Jó úton járunk, ezen kell továbbmennünk.”