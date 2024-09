Tíz emberrel nyert az éllovas; KO Tatabányán; új edzőjével először győzött a Vasas és a Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

VASAS FC–FC AJKA 3–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1236 néző. Vezette: Molnár Attila (Horváth Róbert, Rózsa Dávid)

VASAS: Jova L. – Pávkovics, Baráth B. (Németh B., 88.), Ódor M. – Girsik A., Hidi M. S., Urblík J., Doktorics – Bukta (Szánthó, 31.), Radó (Pintér F., 80.), Tóth M. Megbízott edző: László András

AJKA: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer (Major G., 66.) – Kopácsi, Csizmadia Z. – Kovács N. (Pantovics, 78.), Zsolnai (Kitl, 85.), Borsos F. (Bobál G., 78.) – Szarka Á. (Doncsecz, 66.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Kovács N. (0–1) a 4., Tóth M. (11-esből, 1–1) az 54., Doktorics (2–1) a 62., Csizmadia Z. (2–2) a 68., Tóth M. (3–2) a 90. percben

MESTERMÉRLEG

László András: – Érzelmi hullámvasút volt ez a mérkőzés: az első félidőben is jobban játszottunk, de az egész mérkőzésen is több helyzetünk volt. A győzelem igazi csapatmunka volt.

Schindler Szabolcs: – Jól játszottunk, szervezettek voltunk, csak sajnos nem szereztünk pontot. A végén kapott gól nagyon fájt…

BUDAPEST HONVÉD FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 1645 néző. Vezette: Takács Ákos (Toplánszki Szabin, Dobos Dávid)

HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Pekár I., Szabó A., Szabó T. – Lőrinczy (Kundrák, 73.), Sigér Á., Keresztes N. (Kocsis G., 73.) – Medgyes Z. (Benczenleitner, 85.), Simon B. (Ihrig-Farkas, 51.), Bévárdi (Kolbacsuk, 85.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

MEZŐKÖVESD: Winter – Kállai K., Bora, Varjas Z., Vajda S. – Zvekanov (Posztobányi, 64.), Krausz (Kállai Z., 73.) – Cseri (Takács B., 83.) – Harsányi I. (Szalai J., 64.), Bányai (Bartusz, 64.), Cibla. Vezetőedző: Tóth Mihály

Gólszerző: Simon B. (1–0) a 45., Medgyes Z. (2–0) a 67., Bartusz (2–1) a 85. percben

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Köszönöm a szurkolóinknak a buzdítást, sokat segítettek ma. Nem volt könnyű a múlt heti vereség után felállni. Jó Mezőkövesd ellen játszottunk, megnehezítette a dolgunkat. Csapatként funkcionáltunk, megérdemelten nyertünk.

Tóth Mihály: – Sajnos kikaptunk ezen a fontos meccsen, de el kell ismerni, a Honvéd fölénk tudott nőni. Elveszítettük a párharcokat, nyomás alá tudott helyezni minket, megérdemelten nyert a hazai csapat. Egy-két játékosom hozzáállása csalódás számomra, de enyém a felelősség.

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–7 (0–5) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1500 néző. Vezette: Bana Gergely (Király Zsolt, Kulman Tamás)

TATABÁNYA: Lóth – Katona K., Jagodics M., Kiprich D. – Buna (Letenyei, 16.), Szegleti, Jelena (Soltész B., 16.), Vida K. (Székely E., a szünetben) – Árvai (Varga D., 60.), Eördögh, Csernik (Német D., 76.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Ternován (Ferencsik, a szünetben), Polgár K., Debreceni Á., Demeter – Varga J. (Szamosi, 69.), Lucas (Ádám F., 70.), Bódi Á. (Herjeczki, 60.) – Pintér Á. (Balázsi, 60.), Csatári, Szabó M. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Szabó M. (0–1) a 9., Csatári (0–2) a 12., Lucas (0–3) a 15., Bódi Á. (0–4) a 18., Lucas (0–5) a 44., Szabó M. (0–6) az 54., Debreceni Á. (0–7) a 85. percben

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Szakmailag értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk. Már az első pillanatoktól akadozott a gépezet, nem reagáltunk megfelelően a játékszituációkra, a Kazincbarcika pedig kíméletlenül kihasználta a lehetőségeit. Negyedóra után morálisan padlóra kerültünk, és nem is tudtunk felállni. Elnézést kérek a szurkolóinktól, ez méltatlan játék volt, az én mentalitásomtól is nagyon messze áll. Többosztálynyi különbség volt a csapatok között. Megígérem, hogy ilyen többet nem fordul elő.

Erős Gábor: – Nagyon boldogok vagyunk, de ez csak egy meccs volt, így továbbra is azt mondom a játékosaimnak, hogy továbbra is ugyanolyan szerényen, két lábbal a földön állva dolgozzanak, mint eddig. Szép gólokat szereztünk, élvezettel és önbizalommal telve játszottunk, emellett több fiatalnak is lehetőséget tudtam adni. Ez kerek történet volt.

KISVÁRDA MASTER GOOD–SOROKSÁR SC 2–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 965 néző. Vezette: Lovas László (Berényi Ákos, Vrbovszki Pál)

KISVÁRDA: Kovács M. – Cipetic, Stefan, Jovicic, N. Ponomarenko (Körmendi, 81.) – Szőr (Babják, 81.), Bíró B. (Soltész I., a szünetben) – Soltész D. (Szpaszics, 61.), Molnár G., Camaj – Mesanovic (Gyurkó, 86.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

SOROKSÁR: Holczer – Kaján, Kékesi, Bolla G., Dhonata – Németh E., Tóth A. – Szabó Sz. (Köböl, 76.), Korozmán (Dobos Á., 76.), Halmai Á. (Dragóner F., 87.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Mesanovic (1–0) a 14., Halmai Á. (1–1) a 22., Molnár G. (2–1) a 90+3. percben

Kiállítva: Kaján a 90+1. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Meg kell dicsérni az ellenfelet, mert valódi futballra kényszerített bennünket, és ennek nagyon örültem. Élvezhető mérkőzés volt, és mivel jól küzdöttünk, akkor sem lettem volna nagyon csalódott, ha döntetlen a vége, de nyerni azért mindig jobb.

Lipcsei Péter: – Az elején beszorított bennünket a hazai csapat, de gyorsan válaszoltunk a góljára. A második félidőben a támadójátékunkat igyekeztünk erősíteni, ám túl sok átadási hibát követtünk el, és ez a végén megbosszulta magát.

SZENTLŐRINC–GYIRMÓT FC GYŐR 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Kovács Gábor, Nagy Viktor)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T., Szekszárdi M., Dinnyés, Papp Cs. (Stifter, 62.) – Medgyesi (Hleba, 90+1.), Rab, Kesztyűs M. – Hajdú R. (Kiss-Szemán, 90+1.), Tóth-Gábor, Nagy R. (Bőle, 60.). Vezetőedző: Waltner Róbert

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi (Lányi, 67.), Hudák D., Csörgő V. (Miknyóczki, 56.), Helembai – Hajdú Á., Hudák M., Madarász M. (Kovács D., 67.) – Horváth R. (Adamcsek. 60.), Piscsur, Ugrai. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Szekszárdi T. (1–0) a 73., Hleba (2–0) a 90+7. percben

Kiállítva: Kesztyűs M. a 8. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Ahhoz képest, hogy szinte végig emberhátrányban voltunk, ez nem látszódott meg a játékunkon. Fegyelmezetten védekeztünk, akadtak szép támadásaink is. Ezt a győzelmet Kovácsevics Árpád kapusedzőnknek ajánljuk.

Tamási Zsolt: – Ha a hosszabbítást is belevesszük, akkor a teljes meccsen voltunk emberelőnyben, de ez nem látszott a játékunkon. Alig tudtunk helyzeteket kialakítani. Nagyon csalódott vagyok, el kell gondolkodnunk a történteken…

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1121 néző. Vezette: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, László István)

SZEGED: Molnár-Farkas – Gera N., Szilágyi Z., Pejovics, Kurdics – Haris (Palincsár, 88.), Márkvárt – L. Sarr (Papp Á., 58.), Varga Balázs (Borvető, 72.), Mohos (Takács-Földes, 58.) – Novák Cs. Vezetőedző: Michael Boris

CSÁKVÁR: Zelizi – Murka, Umathum, Karacs, Varga Bence – Dusinszki (Major M., 59.), Dencinger (Farkas A., 59.), Szakály D. (Baracskai, a szünetben) – Szabó B., Nagy Z. (Haragos, 68.), Gazdag V. (Gregor, 78.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Varga Bence (0–1) az 5., Novák Cs. (11-esből, 1–1) a 45+1., Baracskai (1–2) a 74., Borvető (2–2) a 75. percben

MESTERMÉRLEG

Michael Boris: – Hibáink miatt a meccs elején gólhátrányba kerültünk, de aztán játszani akartuk a futballt, és sikerült is egyenlítenünk tizenegyesből a szünet előtt. Azt gondolom, a második csákvári gólt les előzte meg, azonban utána megint felálltunk, és egyenlítettünk. Ha nyerünk, másodikok vagyunk, ám ezt az esélyt elszalasztottuk. Jó csatáraink vannak, ám sajnos a beadások nem voltak elég pontosak, pedig ezekből összességében rengeteg érkezett középre.

Tóth Balázs: – Jó meccset játszottunk a Szegeddel, látványos találkozó volt sok-sok helyzettel. Egyszer-kétszer megremegett a lábunk, ha egy kicsivel több a rutinunk, akkor elkerülhettük volna az egyenlítő gólt. Az első félidőben a Szeged dominált, erre nem találtuk az ellenszert, de a szünet után változtattunk, jól jöttünk ki a nyomásból, Baracskai Roland szép gólt lőtt. Sajnos gólra gólt kaptunk, de így tanulnak a fiataljaink.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BVSC-ZUGLÓ 2–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 930 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Ring Kevin, Szabó Dániel)

BÉKÉSCSABA: Uram – Gyenti (Maronyai, a szünetben), Viczián, Kovács G., Csató M. – Szabó B. (Szatmári I., 58.), Pintér N. (Kóródi, 88.), Tóth M., Mikló – Vólent (Sármány, 58.), Czékus (Zádori, 81.). Vezetőedző: Csató Sándor

BVSC: Erdélyi B. – Ureche (Májer G., 88.), Vinícius, Hesz – Benkő-Bíró, Szilágyi M. (Kocsis B., 79.), Hidi P., Király Á. – Nwachukwu (Batai, 67.), Zamostny (Kovács D., 90+2.), Pekár L. (Nemes, 79.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Pekár L. (0–1) a 27., Czékus (1–1) az 51., Vinícius (1–2) a 85., Szatmári I. (2–2) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Pozitívum, hogy egy jó csapat ellen kétszer is fel tudtunk állni. A második félidő élvezetes volt, mindkét csapat csak támadni akart. A játékosok a szívüket-lelküket kitették a pályára.

Csábi József: – A mérkőzésen minden volt, ami a játékot el tudja rontani, a meleg, a talaj – játékra alkalmatlan volt a pálya. Ez volt a második olyan volt meccsünk az idényben, amikor a kilencvenedik perc után egyenlített az ellenfél.

BUDAFOKI MTE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Bertalan Dávid)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka, Németh M. (Szabó B., 70.) – Szűcs P. (Horváth O., 86.), Merényi (Zuigeber Á., 61.), Kun B. (Rétyi, 70.) – Vasvári (Kovács D., 86.). Megbízott vezetőedző: Nikházi Márk

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Beke P., 68.), Vajda R. (Rácz L., 84.), Gajág, Turi – Major S., Horváth D., Cipf (Koszovcsuk, 68.) – Kirchner, Barkóczi B. (Kócs-Washburn, a szünetben) – Horváth P. (Pesti Z., 84.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Vasvári (1–0) a 42., Vajda R. (1–1) a 72. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Amit kértem a srácoktól az elmúlt napokban, azt teljesítették, nem lehet panaszom rájuk. Jól kezdtük a meccset, és az ilyen mérkőzéseket a mi felfogásunkkal mindenképpen meg lehetne nyerni, de ez ma nem sikerült. Domináltunk a kilencven perc során, az ellenfél szinte helyzet nélkül egyenlített. Büszke vagyok a csapatra! Jól érzem magam ebben a közegben, bízom benne, hogy a jövőben a magunk javára tudjuk fordítani az ehhez hasonló meccseket. A folytatásról még a vezetőséggel kell egyeztetnem.

Pinezits Máté: – Azt gondolom, ha a végeredményt nézzük, akkor igazságos a döntetlen. Azt el kell ismerni, hogy az első félidőben majdnem kivégeztük magunkat. Amit kitaláltunk az működhetett volna, de ezt nem tudtuk kivitelezni, ezért vállalom a felelősséget. A második félidőben az első félidei hibákat ki tudták javítani a fiúk és bár mindkét csapatnak volt meccslabdája, a második félidő alapján mindenképpen igazságosnak nevezném az eredményt. Ki kell emeljen, hogy egy masszív és jó csapat otthonában sikerült pontot szereznünk.