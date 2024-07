NB II: rutinos belső védővel bővül a Budapest Honvéd kerete

„Az előző idényt úgy kezdtük, hogy egy olyan saját nevelésű, fiatal belső védőnk volt, Szabó Alex, akiről tudtuk, hogy bevethető, azóta pedig további két akadémistánk, Pekár István és Szabó Tibor is bemutatkozott – mondta a klub ügyvezetője, Kun Gergely. – Melléjük kerestük azt a játékost, aki szellemiségével, tudásával, hozzáállásával, fizikai adottságaival megállja a helyét és segíteni tudja a fiatalokat. Ene Kornél érkezése a keretmélység szempontjából is fontos, hiszen így négy belső védőnk van a két helyre, a versenyhelyzet pedig mindenkit jobb teljesítményre sarkallhat.”

A nagypapája révén magyar felmenőkkel is bíró Ene Kornél Szatmárnémetiben született, ott is kezdte pályafutását, a Kolozsváron, a CFR-nél folytatta, amellyel Román Kupát is nyert. Szerepelt Aradon, Marosvásárhelyen és Bukarestben is, a magyar bajnokságban a Kisvárda színeiben lépett először pályára. Az NB I-ben 52 találkozón játszott, míg az előző idényben a Szombathely színeiben 20 mérkőzésen kapott lehetőséget – írja a Honvéd.

„Boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy múltú klubnál kaptam lehetőséget a bizonyításra, pozitív érzésekkel érkeztem a Honvédhoz, és hiszem, hogy tapasztalatommal tudom segíteni a csapatot abban, hogy jól szerepeljünk a következő idényben – mondta Ene Kornél. – Minden klubnál arra törekedtem, hogy a maximumot nyújtsam, a meccseken és az edzéseken is, enélkül nem is lehetünk eredményesek. Várom már, hogy együtt legyek az új társakkal és megmutassam, mire vagyok képes. Erős csapatként emlékszem a Honvédra és bár most a másodosztályban szerepel a gárda, azon kell dolgoznunk, hogy előbbre lépjünk.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Csilus Tamás (Kazincbarcika), Medgyes Zoltán (Gyirmót FC Győr), Branko Pauljevics (szerb, Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Sigér Ákos (Nyíregyháza Spartacus), Ene Kornél (román-magyar, Haladás)

Távozott: Adorján Krisztián, Futács Márkó (mindkettő visszavonult), Bocskay Bertalan (?), Eördögh András (?), Kálnoki-Kis Dávid (?), Haragos Viktor (szabadon igazolható), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Kovács Nikolász (FC Ajka), Ivan Lovric (horvát, visszavonult), Makszim Puhtyejev (ukrán, ?)

Szerződése lejártával távozhat: Bobál Gergely