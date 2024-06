Levélben mondott fel a kisvárdai légiós, a klub a FIFA-hoz fordul

A Kisvárda holnapján olvasható beszámoló szerint a csatár a még egy évig érvényes szerződése ellenére nem tért vissza a csapathoz a nyári felkészülés kezdetére, helyette ügyvédjén keresztül levélben felmondta a szerződését.

„Ezt a felmondást a klubunk nem fogadja el, mert érvényes szerződés köti hozzánk. Természetesen a klub megteszi a szükséges jogi lépéseket a játékossal szemben, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA illetékes testületéhez fordulunk. A FIFA joggyakorlata szerint a szerződés egyoldalú megszüntetése a legsúlyosabb lépés, amit egy játékos elkövethet, és ilyen esetben természetesen a klub kártérítési és a fegyelmi szankció igényével léphet fel, amelyekkel mi is élni fogunk, illetve jogunkban áll továbbá kérni a futballista több hónapos, játéktól való eltiltását is. A kártérítés megítélése esetén nemcsak a játékos, hanem az őt leigazoló klub is egyetemlegesen felelős annak megfizetéséért, ezen túlmenően még fegyelmi szankcióként az új klubot az átigazolásból is kizárhatja a FIFA” – tájékoztatta a klub honlapját a Kisvárda operatív igazgatója, Róka Géza.

A kisvárdaiak még áprilisban arról számoltak be, hogy amennyiben mégis a másodosztályban szerepelne a csapat, akkor sem fogják a légiósaikat elküldeni, és ezért a szerződéseket is úgy kötötték a játékosokkal, hogy a kiesésre hivatkozva azokat ne lehessen felmondani.